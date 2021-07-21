戴資穎「東奧擠經濟艙」聲量炸鍋　蔡英文道歉難滅眾怒

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網路溫度計指出，19日下午1點指揮中心剛舉行完疫情記者會，宣布高端疫苗通過EUA緊急授權，但由於使用免疫橋接，不經第三期臨床試驗即可通過EUA緊急授權，經衛福部核准製造，最快8月就能出貨安排國人施打，且採用專家閉門審查方式通過，隨即引引發醫界、學界和在野黨的強烈批評。
疫情記者會才剛結束，高端相關話題正在發酵中，「戴資穎搭經濟艙」事件馬上爆發，戴資穎約在19日中午限時動態打卡「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」後，下午2點開始有網路關注，後續戴資穎3點發出飯店、便當照片，再次造成網友議論。
網路溫度計表示，「看好了世界，世界球后，經濟艙」等，在19日當天傍晚4點超越「高端疫苗通過EUA新聞」，讓戴資穎成為當日話題人物。
網路溫度計指出，眼看風波不斷鬧大，戴資穎搭經濟艙事件爆發後5小時，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌晚間7點接連發文道歉，登上網路溫度計熱FB互動數第四、第五名，教育部長潘文忠7點半也上火線開記者會鞠躬致歉，讓該事件，在晚間8點創下聲量高峰13,853筆，網友對政府漠視體育國手權益感到不滿，總統蔡英文先前曾「答應讓國手與教練搭商務艙」跳票遭熱議，也使蔡英文聲量晚間8點抬高至2,515筆。
網路溫度計分析，球后戴資穎代表國家遠赴東奧比賽，卻有官員搭商務艙，引起網友憤怒往上咎責，從該事件熱門關鍵字中，也可以看到主管體育署的教育部長「潘文忠」、行政院長「蘇貞昌」上至「總統」、「蔡英文」都遭到網友熱論，雖然蘇、蔡兩人在事件爆發後3小時急速道歉，但隨著戴資穎公開赴東奧住處、餐食等，網友關注度不減，不滿情緒仍在醞釀。
網路溫度計認為，回顧蔡英文近半年，曾為黨員趙介佑涉入黑道糾紛、518全台跳電、疫情爆發導致死亡數不斷上升，都是快速道歉，此次發文向選手致歉「實在不夠細心和貼心」後，又被網友發現在IG刪除聲援奧運含有「經濟艙」圖片，再次引起討論，道歉後就由體育署署長張少熙請辭來擋住風暴，不過，兌現對人民承諾才是問題核心，而非只是道歉而已。