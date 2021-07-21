台資泰國工廠爆炸波及8萬人　台僑商界再捐善款

▲4日凌晨開始，該工廠爆炸後冒出陣陣濃煙，從曼谷市區也可看到其異狀。消防隊投入救援後，火勢在5日清晨4點趨緩，但午後又短暫復燃，警消人員耗費超過26小時才撲滅火勢。（圖／美聯社／達志影像）
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▲4日凌晨開始，該工廠爆炸後冒出陣陣濃煙，從曼谷市區也可看到其異狀。消防隊投入救援後，火勢在5日清晨4點趨緩，但午後又短暫復燃，警消人員耗費超過26小時才撲滅火勢。（圖／美聯社／達志影像）
記者賴正琳/綜合報導
2021-07-21 16:06:35
根據四方報報導，台資企業明諦化學公司（Ming Dih Chemical Co factory）位於位於北欖府（Samut Prakan）的工廠在本月5月發生大爆炸，除了工廠毀損嚴重之外，還毀損周邊房舍，甚至協助救火的消防單位有人在救火行動中殉職，受到波及的當地居民預估約有8萬人。泰國台商和僑界因而發起募款活動，7日將募來的250萬泰銖（約新台幣216萬元）、N95口罩50箱，醫療口罩40 箱以及飲用水1萬2000瓶捐給受災民眾，由北欖府尹萬猜（Wanchai Kongkasem）代表收下。
據悉，4日凌晨開始，該工廠爆炸後冒出陣陣濃煙，從曼谷市區也可看到其異狀。消防隊投入救援後，火勢在5日清晨4點趨緩，但午後又短暫復燃，警消人員耗費超過26小時才撲滅火勢。這場爆炸損毀周邊至少百棟房屋，造成40多人受傷，一名19歲的消防員在救火途中不幸喪生。事故原因仍在調查中。
曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，事發後一週向泰國警方提出申訴的民眾為1266人，求償金額初估超過4億2300萬泰銖（約新台幣3.8億元）。而明諦化學公司所在的北欖府邦橋（Bang Kaew）區警察局長蒙空（Mongkol Onkaew）表示，從5日到11日，共有1266人向警局提出申訴。
蒙空指出，這場爆炸造成民眾的損失初步估計超過4億2300萬泰銖，其中包括百棟房屋、138輛汽車和12輛摩托車。他預估將會有更多人提出賠償。由於台灣在泰國有不少台商和台僑，互相串聯募款後，台僑商界於19日在駐泰副代表徐蔚民陪同下，再度前往北欖府捐贈善款80萬泰銖（約新台幣70萬元）。泰國台灣商會聯合總會總會長郭修敏、泰國台灣會館永遠名譽主席張文平及泰國工廠警察協會主席暨泰國華僑協會副主席張文煥等人出席捐贈儀式，由萬猜代表接受善款。
該爆炸工廠所屬公司為1989年由台灣明諦集團轉投資泰國之跨國企業，主要生產發泡性聚苯乙烯。當下事故有2名台灣幹部受輕傷，另外還有一名19歲消防員殉職，損毀周邊至少百棟房屋，造成40多人受傷。