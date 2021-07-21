學者舉5份國際研究　疫苗混打有較高抗體保護力

（中央社記者陳至中台北21日電）台北醫學大學教授嚴明芳今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中，舉出海外5份混打COVID-19疫苗的相關研究，都顯示有較高的中和抗體保護力。





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台灣大學公共衛生學院陳秀熙帶領的研究團隊，今天上午透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」，分析全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最新發展，同時也邀北醫大教授嚴明芳，分析近期國外的疫苗科學實證。





嚴明芳整理出5份國外混打疫苗研究，包括西班牙、德國（2份）、英國、瑞典，有4份是研究混打AZ和BNT，最新的瑞典研究則是混打AZ和莫德納。5份研究都顯示，混打疫苗組相對於比較組（不混打），都有較高的中和抗體保護力。





國外研究也試著瞭解，混打疫苗是否會使人體有不良反應。嚴明芳指出，目前發現混打後會出現一些「局部不良反應」，最常見的是注射部位疼痛、紅腫、淋巴結腫大等，但目前國外研究的個案，都沒發現有全身性不良反應（如疲累、發燒、頭痛、肌肉關節疼痛等）。





最新一篇瑞典研究，針對88名曾施打1劑AZ疫苗的醫護人員，第2劑分成2組，分別施打AZ和莫德納。結果發現混打組有較高的中和抗體保護力，雖然2組對南非變異株（Beta）的抗體濃度都下降，但混打的保護力仍較高。





嚴明芳指出目前國外已採用混打的國家，包括加拿大和歐洲多國開放AZ加BNT、莫德納；韓國和越南開放AZ加BNT。比較特別的是阿拉伯聯合大公國和巴林開放中國國藥（Sinopharm）加BNT；泰國開放科興（Sinovac）加AZ。





陳秀熙研究團隊也提到，加拿大近期防堵Delta變種病毒成功，主要歸功於邊境管制良好，但該國同時也以混打策略，靈活運用疫苗進而提升接種率。目前加拿大疫苗混打比率約20％，值得台灣決策者關注。





針對各界關注的疫苗混打研究，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日表示，全世界都如火如荼進行各種假設實證，台灣也有臨床試驗提供寶貴的本土資訊，讓相關政策能更符合科學。他強調，資料爆炸時代，相關數據與研究報告要盡可能多聽多看，再做邏輯判斷。（編輯：張芷瑄）1100721



