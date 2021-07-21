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河南鄭州水淹地鐵釀12死　鐵路局員工分析事故關鍵

▲河南省鄭州市近日遭遇強降雨，7月20日晚間地鐵5號線海灘寺街站和沙口路站出現積水情況，導致多人受困多時、12人死亡。（圖／翻攝自微博）
▲河南省鄭州市近日遭遇強降雨，7月20日晚間地鐵5號線海灘寺街站和沙口路站出現積水情況，導致多人受困多時、12人死亡。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-21 16:29:28｜2021-07-21 18:25:13

中國河南省鄭州市17日起遭遇多日強降雨，各處積水嚴重，地鐵站也傳出嚴重災情，鄭州地鐵5號線列車，20日晚間遭遇水淹，導致500多人受困，其中12人搶救無效死亡、5人受傷送醫。地鐵站人員向中國媒體解釋，隧道因為地勢較低所以容易積水，而且因為5號線因為通勤族多，早晚的單向運輸量較大，因此在設計上也有節能考量。但他也強調，鄭州地鐵早在週六（17）就發布防汛通知，展開相關工作，在大雨級別之下都能夠應付，只是這次遭遇到歷史性暴雨。

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為何鄭州地鐵5號線有大量乘客受困於兩個車站之間？中國媒體引述地鐵工作人員王明（化名）的說法，5號線為鄭州鐵路最長的路線，也是最繁忙的路線之一，一般的地鐵設計，兩個站台之間的隧道，呈「兩頭高中間低」的走勢，導致災害程度更加嚴重，也提升了救援的難度。這次乘客受困的區域在海灘寺街站和沙口路站隧道，橫穿大型火車站鄭州北站，地勢本就比周圍低，加上極端強降雨，最終導致地鐵方面的防汛和應急準備部分失效，列車不得不未到站停車。

▲（圖／翻攝自澎湃影片）
▲在隧道內沿著高處行走的乘客。（圖／翻攝自澎湃影片）
地鐵工作人員王明向中國《三聯生活週刊》分析，2019年通車的5號線為環狀線，橫跨東邊：上班族工作的商業區，中段的鄭州CBD（中央商務區），以及西邊的住宅區，因此早上從西邊到東邊的人流量大，反之亦然。在事故路段（海灘寺至沙口路）有很多乘客受困，原因是前一站到下一站為了節能，會將車站做得比較高、隧道相對地勢較低。

▲（圖／翻攝自網路）
▲鄭州地鐵淹水事故路段。（圖／翻攝自《三聯生活週刊》）
王明根據乘客大多疏散至沙口路段推測，列車當時應該已經開過隧道最低點。正常來說，只要隧道內的積水沒有越過軌道，列車可以正常行駛到站，一旦水位高過鐵軌就要考慮停車，因為車輛的控制系統和接收信號的設備大都在底盤上。

地鐵工作人員強調，鄭州鐵路在上週六（17）就已發布防汛通知，河南地方氣象台同日也預估，鄭州降雨將持續14天。相關通知發布後，鄭州地鐵站就開始放置沙包和其他防洪設備，以「大雨」級別進行準備，加上站內排水系統，只要降雨是在「大雨」級別以下，車站都不會淹水。

▲（圖／翻攝自影片）
▲受困在車廂內的民眾拍下當時的畫面。（圖／翻攝自影片）
《三聯生活週刊》引述25歲的鄭州女孩吳玉（化名）口述，當時她下班搭乘5號線外環線準備回家，從市區車站上車後，預定一路搭乘至沙口路站，沒想到列車在離開海灘寺站後不到2分鐘就停駛（可能是遇到積水），停了之後不是往前開，而是想倒回海灘寺站，然而「卻發現已經來不及了」。

當時有工作人員呼籲大家保持冷靜，並指示乘客從下隧道走出去，吳玉往外看，透過車廂窗戶看到水位已經淹沒了台階，而且還在快速上漲。過了10分鐘左右，地鐵工作人員讓車克走到第一車廂，打開車門疏散人群，從隧道走到沙口路地鐵站。

吳玉當時拍了一張照，可見水勢從沙口路站湧向海灘寺站。吳玉表示，乘客們非常守秩序，慢慢的沿著隧道高處行走，大約走了1個小時才到沙口路站。吳玉到家才看到新聞，發現有人困且水已經漫入車廂。後來又刷微博，才知道他們停的那個位置，就是自己被困住的那個位置。不過她也現在也不清楚，被困的人跟自己在同一個班次上。

▲（圖／翻攝自網路）
▲吳玉在隧道內拍下的照片。（圖／翻攝自網路）
 

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