河南鄭州水淹地鐵釀12死　鐵路局員工分析事故關鍵

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地鐵工作人員王明向中國《三聯生活週刊》分析，2019年通車的5號線為環狀線，橫跨東邊：上班族工作的商業區，中段的鄭州CBD（中央商務區），以及西邊的住宅區，因此早上從西邊到東邊的人流量大，反之亦然。在事故路段（海灘寺至沙口路）有很多乘客受困，原因是前一站到下一站為了節能，會將車站做得比較高、隧道相對地勢較低。
王明根據乘客大多疏散至沙口路段推測，列車當時應該已經開過隧道最低點。正常來說，只要隧道內的積水沒有越過軌道，列車可以正常行駛到站，一旦水位高過鐵軌就要考慮停車，因為車輛的控制系統和接收信號的設備大都在底盤上。
地鐵工作人員強調，鄭州鐵路在上週六（17）就已發布防汛通知，河南地方氣象台同日也預估，鄭州降雨將持續14天。相關通知發布後，鄭州地鐵站就開始放置沙包和其他防洪設備，以「大雨」級別進行準備，加上站內排水系統，只要降雨是在「大雨」級別以下，車站都不會淹水。
《三聯生活週刊》引述25歲的鄭州女孩吳玉（化名）口述，當時她下班搭乘5號線外環線準備回家，從市區車站上車後，預定一路搭乘至沙口路站，沒想到列車在離開海灘寺站後不到2分鐘就停駛（可能是遇到積水），停了之後不是往前開，而是想倒回海灘寺站，然而「卻發現已經來不及了」。
當時有工作人員呼籲大家保持冷靜，並指示乘客從下隧道走出去，吳玉往外看，透過車廂窗戶看到水位已經淹沒了台階，而且還在快速上漲。過了10分鐘左右，地鐵工作人員讓車克走到第一車廂，打開車門疏散人群，從隧道走到沙口路地鐵站。
吳玉當時拍了一張照，可見水勢從沙口路站湧向海灘寺站。吳玉表示，乘客們非常守秩序，慢慢的沿著隧道高處行走，大約走了1個小時才到沙口路站。吳玉到家才看到新聞，發現有人困且水已經漫入車廂。後來又刷微博，才知道他們停的那個位置，就是自己被困住的那個位置。不過她也現在也不清楚，被困的人跟自己在同一個班次上。