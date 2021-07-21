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高雄連續20天+0　陳其邁：IKEA經理採檢陽性高市謹慎以對

▲高雄連續20天無本土病例，面對IKEA女經理採檢陽性市長陳其邁強調高市府將謹慎以對。(圖／高市府提供)
▲高雄連續20天無本土病例，面對IKEA女經理採檢陽性市長陳其邁強調高市府將謹慎以對。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-21 16:47:30

高雄今（21）日連續20天＋0，不過卻傳出IKEA高雄店一名馬來西亞籍主管，從台灣出境返回馬國時，被採檢出陽性，對此，市長陳其邁表示，該個案市府會以最嚴格標準謹慎以對，昨天已把個案相關接觸者匡列，今天中午已做完快篩，全部都是陰性，PCR出來部分也是陰性，至傍晚六點前所有PCR都會出爐，感謝馬來西亞員工聽到檢測就通知高雄市政府。

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▲高雄市昨天已把個案相關接觸者匡列225人，目前快篩出來結果都是陰性，PCR出來部分也是陰性，至傍晚六點前所有PCR都會出爐。(圖／高市府提供)
▲高雄市昨天已把個案相關接觸者匡列225人，目前快篩出來結果都是陰性，PCR出來部分也是陰性，至傍晚六點前所有PCR都會出爐。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，昨天有馬來西亞離職員工，在馬國入境篩檢，CT值是29.38，馬上通知台灣，個案在7月14日PCR採檢為陰性，如果她還在高雄，高雄會輔以抽血等檢查來綜合研判，但這個個案已出境；這個個案是機場入大規模採檢，台灣不知其檢驗方法，假設其檢驗方法正確，高雄市政府方面就會展開相關疫調，從7月19日往前回推14天，他表示，個案也非常配合，告知其相關接觸者，因此高雄市匡列225人，目前快篩出來結果都是陰性。

▲IKEA高雄店一名馬來西亞籍主管出入境活動史。(圖／高市府提供)
▲IKEA高雄店一名馬來西亞籍主管出入境活動史。(圖／高市府提供)
陳其邁認為，這種類似出境檢查為陰性，到他國入境又陽性，類似個案不是唯一，有可能是旅行中染疫，或是離開台灣之前染疫，入境他國才發病；另外就是潛伏期，以個案來說，上述可能性都無法排除。

同時，陳其邁也說，有關採檢與檢驗方式不同，都有可能，面對該個案確診，高市府都是謹慎以對到目前為止，個案沒有找到與高雄職場傳染有關的疫調，不過，也不排除有我們沒找到的感染源。

因此，陳其邁提醒大家，該個案係國外發現個案，會過IHR組織，再通報出境國家，應重中央流行疫情指揮中心對疫情研判，否則不僅有違傳染病防治法之虞，若引起社會不必要恐慌，資料該公布到哪裡，就尊重中央研判。

陳其邁也認為，該個案，高日會以最嚴格標準來佈署，所以昨已把個案相關接觸者匡列，今中午並做完快篩，全部都是陰性，PCR出來部分也是陰性，賣場也都做清消，至傍晚六點前所有PCR都會出爐，感謝馬來西亞員工聽到檢測就通知高雄市政府。

衛生局技正潘炤穎表示，個案郭女發病期為7月18日，接觸者共225人，這個個案目前還不是確診個案，該個案是國外檢驗陽性，尚未經IHR組織證實個案，高市府謹慎以對。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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