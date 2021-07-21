網譏「被韓國退貨、蹭玉澤演」　鬼鬼正面迎戰

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鬼鬼到南韓工作和玉澤演結為好友，兩人年紀差不多，雖然語言不通，仍維繫長達8年的好交情，2016年鬼鬼赴韓國音樂節目《M COUNTDOWN》宣傳新專輯，在後台巧遇回歸打歌的玉澤演，2人合照時互相擁抱，讓粉絲激動不已。
今年4月底，鬼鬼在臉書及IG貼出與玉澤演的合照，遙想和對方錄節目的點點滴滴，同時幫好友宣傳當時熱播的電視劇《黑道律師文森佐》，她寫下：「現在他是文森佐的敵人，oppa你好！」沒想到，部分網友酸她在蹭玉澤演的熱度、炒新聞，鬼鬼則是高EQ回：「只是一個回憶。」
鬼鬼2017年結束與南韓經紀公司合作，返台繼續耕耘兩岸的演藝事業，未料，酸民譏她「被韓國退貨」，鬼鬼也正能量反擊，受訪時直言，至少自己讓韓國人知道她是鬼鬼，至於攻擊的話不會在意，因為她沒辦法改變其他人的想法。
去年小鬼（黃鴻升）過世，鬼鬼與KID、坤達、峮峮私下幫小鬼過37歲冥誕，與小鬼情同兄妹的鬼鬼許願：「他希望我們永遠想他、不要忘記他。」也說有照片就多PO，「沒有誰消費誰，哥哥沒有在在意這個。」一旁KID開玩笑表示怕被酸民罵，鬼鬼立刻激動大喊：「有病啊？罵什麼罵！我們就是要一直想他！」
上個月端午節前夕，鬼鬼憂心返鄉人潮造成防疫破口，發文呼籲：「端午佳節不要返鄉造成問題，就好好在家，真的千萬別鬧了！」遭一名網友批評：「不孝！」她看到後反問：「誰不孝？」引來其他網友留言力挺，逼得該位酸民只好刪文，鬼鬼也哭笑不得說：「真的刪最快耶！哈哈哈哈哈哈！」
出道15年，即使已經在演藝圈有一定地位和成績，鬼鬼似乎還是當年《我愛黑澀會》中傻裡傻氣、無厘頭又沒心機的女孩，而粉絲就是愛她這點，讓她至今依然維持高人氣。更多有關鬼鬼的二三事，請鎖定近期推出的《星事NOW宅配》。（編輯：楊穎軒）