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防疫新措施？柯文哲：記得先蓋馬桶蓋再沖水

▲台北市長柯文哲21日表示，呼籲民眾在公共場所上廁所後，要沖馬桶時記得要將馬桶蓋蓋上，阻絕染疫的可能。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲21日表示，呼籲民眾在公共場所上廁所後，要沖馬桶時記得要將馬桶蓋蓋上，阻絕染疫的可能。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-21 16:58:48｜2021-07-21 17:01:50

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過台北市身為確診數首波暴增的，歷經兩個多月的三級警戒後，確診數仍舊無法有效「清零」。對此台北市長柯文哲又提出新的防疫措施，在今（21）日的北市防疫記者會上，柯文哲就呼籲民眾，若到公共場合上廁所，「沖水時記得蓋馬桶蓋，以免病毒因子隨著沖水而飄散出來。」

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柯文哲在記者會上表示，北市府針對北市下水道，不同地點不同時間做了36次的檢測。其中3次有找到病毒的RNA，表示感染者的濾過性病毒在糞便裡面可以存活。「一般沖式馬桶按下去，有看不到的噴霧會上來。」柯文哲直言，所以民眾要有個概念，在這段時間使用廁所，應該是馬桶蓋先蓋上，才沖水，這樣才可減少含有病毒的氣溶膠顆粒污染空間。

而對於許多公共廁所，不僅沒有馬桶蓋，甚至直接是蹲式的怎麼辦？柯文哲也退而求其次表示，只好上廁所的時候全程戴著口罩，如果有觸碰到廁所內把手、沖水器材等相關物品，還是要記得勤洗手。柯文哲說，現階段也會加強公廁清消，所以目前公廁清消頻率改成2小時一次，最重要每天第一班，人流開始聚集前完成第一次清消。

▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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