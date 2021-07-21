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台中疫苗接種率　盧秀燕：提早達標高於全國平均

▲台中市疫苗接種率為25.46%。市長盧秀燕表示，蔡英文總統期盼國人疫苗接種率七月底達到25%，提早10天達標(圖／市政府提供2021.7.21)
▲台中市疫苗接種率為25.46%。市長盧秀燕表示，蔡英文總統期盼國人疫苗接種率七月底達到25%，提早10天達標(圖／市政府提供2021.7.21)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-21 16:59:24

台中市今（21）日本土、境外、社區快篩陽性「三0」，且截至中午12時止，台中接種第一劑COVID-19疫苗人數達59萬7227人，以台中18歲以上234萬5725人口計算，疫苗接種率為25.46%。市長盧秀燕表示，蔡英文總統期盼國人疫苗接種率七月底達到25%，台中不僅於10天前「提早達標」，目前接種率並高於全國平均，市府努力提升接種率不是為了比賽，而是為了保護市民健康。

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盧秀燕今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，中央之前宣布，民眾若不屬於1到10類公費疫苗施打對象，均需轉換到唐鳳系統預約施打疫苗。昨天是台中銜接唐鳳預約系統、大規模施打的第一天，除了醫療院所外，台中也廣設63處快打站，包含上午50處，下午13處，總計昨天一整天，台中有4萬7569人完成施打AZ疫苗。

盧秀燕指出，截至今日中午12時的統計資料，台中市接種第一劑疫苗已達59萬7227人，對照台中18歲以上有234萬5725人，台中疫苗接種率是25.46%，蔡總統期盼國人疫苗接種率7月底達25%，台中已提早達標，且根據今中央流行疫情指揮中心公布目前全國接種率為23.5%，台中目前的接種率也高於全國平均。

盧秀燕強調，台中疫苗接種率提早達標不是為了比賽，而是為了保護市民的健康，這是市府努力施打的原因；她也提醒市民，目前中央的COVID-19公費疫苗預約平台第三輪正在預約中，預約時間至明日中午12時截止，提醒符合資格尚未預約的市民儘快預約，不要疏忽自己的權益。

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