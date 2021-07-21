與黃偉哲表態第二劑打高端？鄭文燦：已接種第二劑AZ
桃園市長鄭文燦今（21）日，針對媒體報導指他與台南市長黃偉哲都表態第二劑疫苗要打國產高端疫苗一事表示，「報導有一點錯誤」。他說之前因為要帶頭施打AZ，表示自己的第二劑AZ疫苗早已施打完成。
記者李春台/桃園報導
2021-07-21 17:00:31
鄭文燦說，因為當時國人施打疫苗的意願不高，因此地方首長都帶頭打了第一劑，他自己也在4月12日接種第一劑AZ疫苗，間隔10到12週的時候打了第二劑。鄭文燦表示，未來如果有打國產疫苗的機會，他也願意施打，不過這一次因為已經打過2劑AZ疫苗，未來中央對疫苗施打會不會有新的規範還不知道。
雖然已經打了第二劑的AZ疫苗，但鄭文燦仍然力挺國產疫苗，表示衛生福利部包括食藥署以及疾管署兩個審查機制，都會參酌專家的審查以及具體的數據，相信只要能夠使用，一定是要安全、有效、沒有問題；重申國產疫苗只要能夠通過衛福部審查，大家還是可以信賴。
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