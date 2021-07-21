IKEA馬來西亞籍員工返國確診？高市：IHR尚未證實

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據了解，該名馬來西亞籍的郭姓員工是一名經理，在IKEA上班到7月12日離職，7月14日出境前在高雄PCR檢測為陰性，7月15日搭高鐵北上，7月16日搭機準備出境時由IKEA內湖店、總公司員工等兩人送機，7月19日接獲馬來西亞衛生單位通知檢驗結果為陽性，CT值是29.38，而高雄市衛生局則是在昨日接獲IKEA通報此狀況。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，馬籍郭姓員工通知確診後，高雄市也透過CDC向IHR（國際衛生條例窗口）詢問，但IHR至今尚未證實確診消息，各國家採檢技術的SOP可能會有些不同，譬如在台灣會檢測三段基因，或採檢是否有汙染或者交錯問題，這部分仍透過IHR和馬國聯繫中。
潘炤穎強調，無法判定該名郭姓員工是否在台灣確診，但基於料敵從寬、禦敵從嚴的精神，一切比照確診個案，但因人不在台灣，相關釐清不管採檢或詢問都有困難，僅能從提供的有限資訊和科學跡證來釐清，經透過通訊軟體與該名郭姓員工直接聯繫，口述相關足跡。
其中郭員在7月16日出境時有兩名送機的北部同事，分別來自IKEA內湖店與總公司，透過疫調了解，7月15日IKEA內湖店曾有相關疫情，這兩位員工在7月18、20日都有採檢，PCR檢測都呈現陰性，也會提供相關訊息讓地方主管機關參考，全案至今陸續匡列225人，截至今日中午為止，所有人快篩均為陰性，至於PCR檢測將在晚間六點左右全數出爐。
高雄市長陳其邁說，這種陰性出國又確診個案其實很多，有幾個狀況，第一可能在旅行期間，譬如飛機密閉空間咽喉部受到污染，就會有殘留的病毒，或者離開台灣前在職場社區接觸，在台灣沒發病出境才發病都有可能，所以過去在處理類似案件都會料敵從寬，先排除本地感染；到今天中午為止，以現有資料綜合評估，並未找到與高雄職場接觸有關，還是要很小心，疫調要再找是否有可能的感染源。
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