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再添破百億元投資利基　安平商港水岸複合觀光區招商決標

▲安平商港水岸複合觀光遊憩區招商決標，再添破百億元投資利基。(圖／台灣港務公司提供)
▲安平商港水岸複合觀光遊憩區招商決標，再添破百億元投資利基。(圖／台灣港務公司提供)

記者黃守作／高雄報導

2021-07-21 17:36:11

台灣港務公司總經理陳劭良今(21)日表示，該公司繼106年推出安平港遊艇碼頭招商案，由亞果遊艇集團獲得50年開發經營權，規劃打造全國最大的國際級遊艇城後，此次再推出毗鄰遊艇碼頭的安平港水岸複合觀光遊憩區招商案，經決標由南仁湖育樂公司獲得50年開發經營權，預估投資新台幣103.4億元，可望創造900個以上的就業機會，為安平港及台南地區注入觀光休閒遊憩新亮點。

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▲安平商港水岸複合觀光遊憩區招商決標，再添破百億元投資利基。(圖／台灣港務公司提供)
▲安平商港水岸複合觀光遊憩區招商決標，再添破百億元投資利基。(圖／台灣港務公司提供)
陳劭良說，由南仁湖育樂公司獲得50年開發經營權的安平港水岸複合觀光遊憩區招商案，是於110年3月31日至4月20日公開閱覽，並於110年5月10日至6月23日公告招商，招商期間雖遇新冠肺炎疫情衝擊，但廠商投資安平港仍有高度意願，最終於110年7月16日進行第2階段綜合評選作業，由南仁湖育樂公司獲選最優投資人，未來將規劃結合海洋教育、幸福愛情及在地文創之開發特色元素，打造安平海洋之丘綜合度假城，目標鎖定全齡、親子及國旅客群，並搭配亞果遊艇城高端客群，定位發揮整體區域開發綜效，形塑完整的濱海商業帶，可望成為安平港及台南市注入觀光休閒遊憩新亮點。

陳劭良指出，安平港水岸複合觀光遊憩區坐落在台南市安平區漁光段34-1等地號，陸域面積13.48公頃、水域面積2.83公頃，合計16.31公頃，周邊毗鄰台南市5期重劃區，基地北臨亞果遊艇城及健康路3段，並藉由漁光大橋連結至漁光島，東臨國平南路周邊大樓林立，西側與南側臨安平港水域，區位優異且鄰近觀光景點。

陳劭良並指出，該區依照都市計畫之土地使用強度，為建蔽率70%及容積率155%，可允許使用開發項目包含遊艇碼頭、度假Villa、觀光旅館、購物中心、會議中心及商辦等，且距離安平古堡、孔廟、赤崁樓等觀光景點，僅有3至6公里的距離，交通便利、生活機能漸趨到位。

據瞭解，南仁湖公司開發構想，是以安平商港海洋文化觀光特色為發想，將引進MICE會展型酒店、Workation酒店式公寓，以及濱海區的荷蘭城文創小鎮、海洋之丘影城商場、幸福廣場、生態學苑、水岸度假酒店，及遊艇碼頭等複合型機能，除能滿足鄰近重劃區的日常生活機能外，並能藉此帶動該基地周邊之區域經濟發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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