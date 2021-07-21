再添破百億元投資利基　安平商港水岸複合觀光區招商決標

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陳劭良說，由南仁湖育樂公司獲得50年開發經營權的安平港水岸複合觀光遊憩區招商案，是於110年3月31日至4月20日公開閱覽，並於110年5月10日至6月23日公告招商，招商期間雖遇新冠肺炎疫情衝擊，但廠商投資安平港仍有高度意願，最終於110年7月16日進行第2階段綜合評選作業，由南仁湖育樂公司獲選最優投資人，未來將規劃結合海洋教育、幸福愛情及在地文創之開發特色元素，打造安平海洋之丘綜合度假城，目標鎖定全齡、親子及國旅客群，並搭配亞果遊艇城高端客群，定位發揮整體區域開發綜效，形塑完整的濱海商業帶，可望成為安平港及台南市注入觀光休閒遊憩新亮點。
陳劭良指出，安平港水岸複合觀光遊憩區坐落在台南市安平區漁光段34-1等地號，陸域面積13.48公頃、水域面積2.83公頃，合計16.31公頃，周邊毗鄰台南市5期重劃區，基地北臨亞果遊艇城及健康路3段，並藉由漁光大橋連結至漁光島，東臨國平南路周邊大樓林立，西側與南側臨安平港水域，區位優異且鄰近觀光景點。
陳劭良並指出，該區依照都市計畫之土地使用強度，為建蔽率70%及容積率155%，可允許使用開發項目包含遊艇碼頭、度假Villa、觀光旅館、購物中心、會議中心及商辦等，且距離安平古堡、孔廟、赤崁樓等觀光景點，僅有3至6公里的距離，交通便利、生活機能漸趨到位。
據瞭解，南仁湖公司開發構想，是以安平商港海洋文化觀光特色為發想，將引進MICE會展型酒店、Workation酒店式公寓，以及濱海區的荷蘭城文創小鎮、海洋之丘影城商場、幸福廣場、生態學苑、水岸度假酒店，及遊艇碼頭等複合型機能，除能滿足鄰近重劃區的日常生活機能外，並能藉此帶動該基地周邊之區域經濟發展。
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