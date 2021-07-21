河南鄭州千年豪雨恐下至22日　CNN：與烟花、查帕卡有關

中國湖南省鄭州市遭到暴雨襲擊，雨水狂炸讓當地降雨量打破歷史紀錄，更造成了嚴重災情。而今年第6號颱風烟花（In-Fa）在太平洋西北部逐漸增強，第7號颱風查帕卡（Cempaka）也在20號晚間從廣東省登陸中國。《CNN》報導指出，造成大雨襲擊原因很有可能就跟雙颱有關。





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根據《CNN》報導，鄭州市在過去三天將降雨量已經相當於去年的總降雨量。鄭州市氣象部門表示當地年平均降雨量640.8毫米，但是根據分析，20日下午4時至下午5時，一個小時內就降下201.9毫米。自19日晚間8時至20日晚間8時，一天內降下552.5毫米。自17日晚間8時至20日晚間8時共降下617.1毫米的雨量，當地氣象部門表示，鄭州市暴雨打破了過去紀錄。《CNN》報導指出，儘管烟花以及查帕卡距離鄭州數百公里遠，但是這一場暴雨可能與這兩個颱風有關。





中國中央氣象台首席預報員陳濤指出，河南一帶地區，過去幾天處於大陸高壓、太平洋副熱帶高壓兩個系統之間，造成降水系統維持在河南一帶。再加上烟花跟副熱帶高壓之間，形成了穩定維持偏東的一個氣流水氣，持續向中國內陸地區輸送，造成河南這帶水氣特別豐富。





根據中國氣象社團「中國氣象愛好者」也在微博上指出，由於今年副熱帶高壓偏北，且都是飽含太平洋水氣的東南風。在烟花颱風以及副熱帶高壓引導之下，大量水氣被送進華北內陸，加上當地地形關係，導致降雨範圍更集中，使雨勢持續更強落下，預計鄭州雨勢會持續至22日。





▲《CNN》報導指出，河南遭到大雨襲擊很有可能與烟花以及查帕卡有關。（圖／中國氣象新聞）

根據最新天氣預報，河南境內的強降雨還會持續一天半，之後將會逐漸減弱。《新華社》報導指出，官方統計截至21日，暴雨已經造成鄭州12人死亡、5人受傷，約有10萬人被緊急轉移避難，但外界預估，死傷恐怕會超過官方數字。



