高市疫苗涵蓋率25％ 陳其邁感謝辛苦的醫護、防疫人員
高雄市到今(21)日已連續20天0確診，市長陳其邁表示，基本第三波流行在台灣已經接近社區傳播尾聲，他相信在7月26日台灣整體的對於整個流行階段可以穩定控制，陳其邁也宣布，新型冠狀病毒病疫苗涵蓋率到今天已提前達到總統蔡英文所提的標準25%。陳其邁除感謝所有辛苦的醫護、防疫人員也呼籲市民朋友踴躍接種。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-21 17:30:19
陳其邁今在防疫記者會中，公布全市疫苗涵蓋率已達25%，陳其邁強調，整體疫苗施打快速提升覆蓋率很重要高雄市今天已經提前達到蔡總統交代的七月底25%的目標，並提醒第3輪預約接種於到明天中午12點，累計到現在 這輪大概會有80%，請把握機會趕緊登記。他也拜託大家收到簡訊就來打疫苗真的請大家踴躍登記。 陳其邁也再次感謝各接種站的醫護、防疫、行政人員，高市府加碼每個施打線六人不分職別每人每節補助1000元，上下午就是兩節2000元，原則上假如正常工作時間早上下午，每人每日就是2000元包括行政人員都一樣，主計處人員會把補助分配很好感謝所有醫護行政人員的付出。他也說，從今天開始行國處也非常貼心會準備小點心送給所有防疫現場不管衛生所醫護人員行政人員還有支援的局處同仁義工夥伴。
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