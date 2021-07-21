伊斯蘭宰牲節來襲！印尼、馬來西亞祭應對措施

《四方報》報導

，伊斯蘭世界的重大慶典宰牲節（Eid al-Adha）於20日開跑，然今年全球新冠肺炎疫情未歇，台北清真基金會就宣布今年度的會禮將不舉行；而除了台灣，亞洲穆斯林大國包括印尼和馬來西亞現在也都面臨更嚴峻的疫情考驗，政府及信徒在疫情如何應對這項慶典呢？

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宰牲節是穆斯林世界的大節慶，全世界的穆斯林會在這天以宰殺（實際或象徵地）一頭羊或牛來慶祝這項神聖的儀式，該節慶也是麥加朝覲的高潮，每年往往在麥加會宰殺約兩萬多頭羊，分享給朝覲者和世界上需要食物的地方，以傳遞伊斯蘭教中的分享精神。





台灣3級警戒也尚未解除，清真寺等宗教場所尚不對外開放，在台的穆斯林今年將無法前往清真寺慶祝。儘管如此，台北清真基金會仍發出公告指出，合法的宰牲應不受影響，民眾可以託人代宰，或洽詢回教協會及各地清真寺轉移到其他地方宰牲，用來賑濟需要的人。台北清真寺也在臉書上貼出主禱文讓民眾疫情下仍可以在家祈禱慶祝節日。





《美聯社》指出，印尼在六月時就已經禁止國內信徒前往麥加朝覲，針對宰牲節也規定只有在部分疫情低風險區域的清真寺可以舉行禮拜，其他地區包括位於雅加達、規模屬東南亞最大的伊斯蒂克拉爾清真寺（Istiqlal Grand Mosque）都不能舉行儀式。此外，官方也禁止民眾在清真寺群聚舉行宰牲儀式，當地宗教領袖則出面呼籲信徒待在家中祈禱、與家人共度佳節。





此外，印尼的防疫單位也因應宰牲節在爪哇和峇里島祭出相關旅遊禁令，包括禁止大眾旅行、返鄉探親和聚會，警方同時在高速公路設立檢查站以阻擋非必要車輛通行，國內航班和其他交通運輸被暫停、封城限制也擴展至爪哇和峇里島外的15個城市。總統佐科威敦促民眾：「在嚴峻疫情下我們更要犧牲自己的個人利益以為公共福祉考慮」。儘管如此，《法新社》報導仍指出，在首都雅加達及其他地方仍出現民眾聚集在寺外道路上祈禱的情形，在班達亞齊（Banda Aceh）甚至有數千人聚集在當地最大的拜圖拉赫曼大清真寺（Baiturrahman Grand Mosque）外。





疫情嚴峻的馬來西亞擁有不少穆斯林人口，在封城尚未解除的情形下當局除了禁止麥加朝覲，因應宰牲節也禁止跨省旅遊、返鄉探親、拜訪鄰里或前往墓園。馬來西亞《椰子網》報導指出，清真寺可以在一定人數限制下舉行禮拜，詳細規範因各地而異；如檳城（Penang）就按照清真寺規模規定集會人數需控制在50至150人不等，且所有人必須遵守社交距離規範、不得有肢體接觸。此外，宰牲儀式只有清真寺以及其他獲准的場所可以舉行。馬來西亞衛生部長及首相慕尤丁都出面呼籲民眾遵守防疫規範，以免疫情擴大。儘管如此，如同印尼一樣，馬來西亞依然出現數百民眾在被清真寺拒絕入內後乾脆群聚在寺外街道進行祈禱，警方目前已經逮補其中50人，這類群聚亂象恐為當地疫情狀況蒙上另一層陰影。









