加碼補助萬華區業者　北市府：受影響店家每間都可申請

台北市萬華區在五月中首波疫情爆發時，成為確診數暴增的區域之一。而現階段全台灣疫情逐漸趨緩，北市府方面也針對萬華區受影響的業者與商家，加碼發放補助。原本經濟部已經針對通過紓困資格者發放給業者「每名員工4萬元」的補助，而現階段北市產發局也將發放至少每個業者2萬元的額外補助；若未具紓困資格的業者，也能申請1萬元補助。





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▲台北市政府將針對萬華區受疫情影響的業者，進行加碼補助。（圖／台北市政府提供）

× ▲台北市政府將針對萬華區受疫情影響的業者，進行加碼補助。（圖／台北市政府提供）

至於不符合中央紓困條件，5、6月才新登記的餐飲服務業等，林崇傑說，儘管沒有3、4月的營業額可以比對，考量新成立的店家也有紓困需要的困境，北市府也會透過稅籍登記，已經完成造冊，可以申請加碼紓困金1萬元，希望可以協助業者度過疫情。





▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）