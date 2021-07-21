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加碼補助萬華區業者　北市府：受影響店家每間都可申請

▲針對萬華區受疫情影響的商家與業者，台北市長柯文哲21日宣布，將針對紓困補貼進行加碼。（圖／台北市政府提供）
▲針對萬華區受疫情影響的商家與業者，台北市長柯文哲21日宣布，將針對紓困補貼進行加碼。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-21 17:23:34

台北市萬華區在五月中首波疫情爆發時，成為確診數暴增的區域之一。而現階段全台灣疫情逐漸趨緩，北市府方面也針對萬華區受影響的業者與商家，加碼發放補助。原本經濟部已經針對通過紓困資格者發放給業者「每名員工4萬元」的補助，而現階段北市產發局也將發放至少每個業者2萬元的額外補助；若未具紓困資格的業者，也能申請1萬元補助。

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▲台北市政府將針對萬華區受疫情影響的業者，進行加碼補助。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府將針對萬華區受疫情影響的業者，進行加碼補助。（圖／台北市政府提供）
產發局長林崇傑表示，這次疫情期間萬華區顯然受傷最重，尤其商業及服務業，災情最嚴重。北市府會在經濟部中央的補貼下提出加碼，給予1成補助加碼補助，不足2萬元給予2萬補助。舉例來說，若符合中央紓困規範的店家A有8名員工，中央每人補助8萬元，所以一共有32萬元，而北市加碼的紓困金則以中央補助一成為原則，所以可以請領3.2萬元；至於B店家只有2名員工，中央僅補助8萬元，若算一成僅只有8000元，所以擇優補助業者2萬元。

至於不符合中央紓困條件，5、6月才新登記的餐飲服務業等，林崇傑說，儘管沒有3、4月的營業額可以比對，考量新成立的店家也有紓困需要的困境，北市府也會透過稅籍登記，已經完成造冊，可以申請加碼紓困金1萬元，希望可以協助業者度過疫情。

▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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