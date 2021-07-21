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健身房向確診醫師索賠百萬　黃珊珊：以後誰敢透露足跡？

▲台北市副市長黃珊珊21日表示，不贊成健身房業者對確診的皮膚科醫師求償，「這樣以後大家都不會想誠實告知足跡」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊21日表示，不贊成健身房業者對確診的皮膚科醫師求償，「這樣以後大家都不會想誠實告知足跡」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-21 17:37:22

台北市日前一名確診的皮膚科醫師，因為確診後隱匿相關疫調資訊與足跡，遭到北市府開罰16萬元。而該醫師的足跡中，曾到過一間位在中山區的連鎖健身房，該健身房也因此停業3天。而現在卻傳出該健身房想要向該醫師索賠160萬元的營業損失，引發社會各界議論。不過台北市副市長黃珊珊則直言，大家共同的敵人是病毒、不是同胞，那全國累計1萬多人確診，若都被告的話，那以後就不會有人說出足跡。

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黃珊珊表示，政府要求該健身房停業進行消毒，是基於防疫上的公權力，台灣同島一命，當時這個個案並不知道自己已經確診，所以業者要對確診者提告，市府不會協助業者。黃珊珊更強調，如果該醫師因此被告，等於是全國1萬多確診者都被告，以後就不會有人說出足跡，在法理情上，台灣人要互相包容。

而媒體也詢問台北市政府，是否有可能提供該名醫師的個資給健身房？對此黃珊珊也直言，北市已有近5000名確診者，全國累計1萬多人，大家共同的敵人是病毒、不是同胞，政府是非常認真保護隱私，沒人會願意染疫，萬華也不想成為疫區，因此市府不可能提供任何隱私給任何人。

▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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