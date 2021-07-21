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不斷更新／中颱烟花週五襲台　各地疫苗接種異動一次看

▲（圖／桃園市政府提供）
▲（圖／桃園市政府提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-21 17:38:49

中央氣象局預估，中度颱風「烟花」最靠近台灣時間為23、24日，受到外環環流影響，雨勢恐會影響到新冠疫苗的接種作業，指揮中心指揮官陳時中也表示，基本上會按照各縣市的「停班停課」標準，不過基隆市率先宣布，因應颱風已將預約施打改期。《NOWnews今日新聞》統整各縣市最新頒布措施，供讀者參考。

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根據氣象局預測，烟花颱風的外圍環流在今（21）日晚間起將逐漸影響北台灣，越晚雨勢越大，23及24日是颱風影響最劇烈時間點，北部山區可能會有強風豪雨的發生，有鑑於此，部分會受到颱風影響的地方政府，也對疫苗接種作業辦理暫緩與延期的政策調整，以確保民眾的生命安全。

基隆市

基隆市長林右昌宣布，基隆市第三輪公費疫苗施打日7月23日及7月24日時段，並已排定接種的民眾，將改至7月25日至7月29日施打。有收到簡訊通知的市民，務必在22日中午12點前完成預約更改，若因故無法更改，將於下一輪公費系統預約簡訊寄送時，優先發送簡訊。

台北市

台北市長柯文哲表示，若有放颱風假，預約打疫苗可能會延遲，不過由於現在預約都由中央控制，屆時會依照指揮中心宣布來進一步作業。另在北市市立醫院有提供免費PCR檢測，預計一旦發布陸上颱風警報，PCR篩檢站也會暫停相關作業。

新北市

新北市長侯友宜表示，有關颱風路徑變化，要到22日、23日較為清楚，因此22的疫苗接種以及社區快篩站仍會照常，後續會視颱風情形提前向市民報告；新北市衛生局則表示，若發布海上颱風警報，新北市18處的社區篩檢站就會取消作業，若停班停課疫苗接種站則會關閉，被取消預約施打的市民，可優先預約下次接種日程、專案者則會另外統一安排。

桃園市

桃園市長鄭文燦表示，因應颱風影響，23、24日暫停疫苗接種作業，預計25日起施打第三輪疫苗，

台中市

台中市盧秀燕表示，烟花來襲但目前傾向照常施打，但市民安全第一，不會強迫民眾預約了就一定要施打，也會進行局部調整，若因停班停課暫停施打，被迫取消預約者將併入下一期名單。

高雄市

高雄市政府表示，由於颱風陸警往北部移動，對高雄影響較小，假如施打期程真有所變動，會按照指揮中心規定處理。

宜蘭縣

宜蘭縣政府表示，溪北、溪南疫苗接種中心及12鄉鎮市衛生所在23日至24日暫停服務，醫療院所則依照停班停課公告，如以預約市民，可上網更改預約時間，未更改者將會保留併入下一期的預約名單中。

其他縣市

其餘縣市目前尚未公告，或者無停止疫苗接種計劃，但原則上是若有宣布停班課，就會暫停施打疫苗作業

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