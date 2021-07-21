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疫情衝擊大！鄭寶清攜手企業送愛到偏鄉

▲疫情嚴峻也衝擊篇相生計，鄭寶清親自送愛到復興解決民眾的燃眉之急。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲疫情嚴峻也衝擊篇相生計，鄭寶清親自送愛到復興解決民眾的燃眉之急。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-21 17:39:37

疫情衝擊全台經濟，許多弱勢家庭生計陷入困境，桃園復興區奎輝里里長謝黃芳今（21）日攜手前立委鄭寶清、首席獅子會創會會長、鐵工盛企業負責人胡家豪、現任會長李欣瑩，以及中壢吳正吉老師，親自走遍桃園復興區，將愛心物資與日常用品送到偏鄉，期盼解決民眾的燃眉之急。

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鄭寶清指出，最近接獲謝黃芳里長來訊，在疫情衝擊之下，不少低收入戶、弱勢里民的生計陷入困境，急需物資及日常用品。因此，他這幾天緊急連絡各界好友，感謝首席獅子會與鐵工盛企業大力幫忙，捐贈物資及衛生用品，還親力親為把愛心送到民眾手中，一起陪伴弱勢家庭度過艱難時刻。

鄭寶清提到，不只是桃園復興，疫情期間全台灣有很多困苦民眾需要幫助，感謝許多企業、民間團體積極送暖，關懷社會弱勢是他長年的志業，也希望這些愛心能夠拋磚引玉，鼓勵更多善心人士挺身而出、伸出援手，讓善的循環持續擴大，才能照顧到每一位需要幫助的人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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