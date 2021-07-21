沈春華打AZ疫苗後「身體微發燙」　分享3招緩解副作用

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沈春華表示在施打完後的第18小時，出現些微頭暈、身體痠痛，「身體感到有些微發燙，但量體溫也只有36.6度，普拿疼尚未派上用場」，坦言最不舒服的地方就是全身懶洋洋的感覺，做事也提不起勁。
「難怪醫生必須問診，確定身體狀況良好才能接種」，沈春華提醒大家如果副作用強烈，可能會造成心理壓力，務必密切觀察、小心以對，「所幸今天醒來，昨天的症狀就緩解很多了，只是肩頸還是很緊，可能是一直對可能（發生）的副作用嚴陣以待的關係」。好在沈春華遵循醫護叮囑，補充水分、多休息和清淡飲食，才能在這次的副作用中輕鬆過關。
此外，沈春華最後還在文中自嘲：「不過突然想到，打過AZ的不適感，好像年紀越大會越輕微，這個意思是我…」有網友看到後，趕緊上前替她接話：「有不適感代表身體還很年輕」、「還年輕才會有副作用」、「妳是AZ認證的年輕人」。
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。