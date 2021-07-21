沈春華打AZ疫苗後「身體微發燙」　分享3招緩解副作用

目前全台正在加快疫苗施打腳步，希望能降低國人染疫風險，前資深主播沈春華日前也前往接種AZ疫苗第一劑，今（21）日是她施打完後的第3天，她透過臉書分享自己的副作用，同時透露如何緩解症狀。

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▲沈春華（左）日前前往施打AZ疫苗。（圖／沈春華臉書）

× ▲沈春華（左）日前前往施打AZ疫苗。（圖／沈春華臉書）

沈春華表示在施打完後的第18小時，出現些微頭暈、身體痠痛，「身體感到有些微發燙，但量體溫也只有36.6度，普拿疼尚未派上用場」，坦言最不舒服的地方就是全身懶洋洋的感覺，做事也提不起勁。

難怪醫生必須問診，確定身體狀況良好才能接種

沈春華提醒大家如果副作用強烈，可能會造成心理壓力，務必密切觀察、小心以對，「所幸今天醒來，昨天的症狀就緩解很多了，只是肩頸還是很緊，可能是一直對可能（發生）的副作用嚴陣以待的關係」。好在沈春華遵循醫護叮囑，補充水分、多休息和清淡飲食，才能在這次的副作用中輕鬆過關。

此外，沈春華最後還在文中自嘲：

不過突然想到，打過AZ的不適感，好像年紀越大會越輕微，這個意思是我…

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不適感代表身體還很年輕」

▲沈春華臉書全文。（圖／沈春華臉書）