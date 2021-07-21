COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

沈春華打AZ疫苗後「身體微發燙」　分享3招緩解副作用

▲沈春華分享施打AZ疫苗副作用。（圖／沈春華臉書）
▲沈春華分享施打AZ疫苗副作用。（圖／沈春華臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-21 17:41:45｜2021-07-21 17:45:31

目前全台正在加快疫苗施打腳步，希望能降低國人染疫風險，前資深主播沈春華日前也前往接種AZ疫苗第一劑，今（21）日是她施打完後的第3天，她透過臉書分享自己的副作用，同時透露如何緩解症狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲沈春華（左）日前前往施打AZ疫苗。（圖／沈春華臉書）
▲沈春華（左）日前前往施打AZ疫苗。（圖／沈春華臉書）
沈春華表示在施打完後的第18小時，出現些微頭暈、身體痠痛，「身體感到有些微發燙，但量體溫也只有36.6度，普拿疼尚未派上用場」，坦言最不舒服的地方就是全身懶洋洋的感覺，做事也提不起勁。

難怪醫生必須問診，確定身體狀況良好才能接種」，沈春華提醒大家如果副作用強烈，可能會造成心理壓力，務必密切觀察、小心以對，「所幸今天醒來，昨天的症狀就緩解很多了，只是肩頸還是很緊，可能是一直對可能（發生）的副作用嚴陣以待的關係」。好在沈春華遵循醫護叮囑，補充水分、多休息和清淡飲食，才能在這次的副作用中輕鬆過關。

此外，沈春華最後還在文中自嘲：不過突然想到，打過AZ的不適感，好像年紀越大會越輕微，這個意思是我…」有網友看到後，趕緊上前替她接話「有不適感代表身體還很年輕」、「還年輕才會有副作用」、「妳是AZ認證的年輕人」。

▲沈春華臉書全文。（圖／沈春華臉書）
▲沈春華臉書全文。（圖／沈春華臉書）
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
100%0%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.08%84.92%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.1%19.9%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
11.18%88.82%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.71%23.29%
2021-07-18-2021-07-21
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀