中颱烟花朝台灣逼近中！外籍人士防颱準備一次看

逐漸演變成中颱的「烟花」持續逼近台灣，外界擔憂其路徑圖和曾重創台灣的莫拉克颱風相似，當時發生著名的小林村滅村事件，民眾擔心是否會像2009年造成八八風災的莫拉克颱風。對於剛來台灣的外籍人士，四方報團隊整理了防颱重點，帶大家一起關心。
四方報/綜合報導
2021-07-22 01:00:00
首先，物資要準備充足，房屋要確認安全性。根據內政部消防署，防颱需準備手電筒、乾電池及行動電源以備停電之需及求援之用。 檢查門窗是否牢靠，關閉非必要門窗，必要時可加釘木板。 房屋外、庭院內，各種懸掛物件應即取下或加強固定(如廣告招牌、陽台花盆)，以免被風吹落，變成傷人利器。
其次，保持鎮定，待在家中。許多初次看到颱風或地震的外籍人士都會很驚訝，但切勿亂跑或不理睬颱風，除了風雨交加之外，被吹落的招牌、倒塌的樹木和土石流等等，都很容易造成傷亡。中央氣象局也提醒，近日東部地震頻繁，提醒東部地區的民眾務必在颱風來前做好防颱準備，嚴防落石、坍方和土石流，外出記得要帶雨具，另由於季風槽的影響，各地天氣不穩，尚未降雨時可能很悶熱，須嚴防中暑或熱傷害。
最後，調整好颱風要來的心態。1名Youtuber Cole Fogle曾訪問過住在甲仙鎮的美國人，對於初次遇到颱風的感想，以及搬到台灣的心路歷程。他曾經經歷過2009年的莫拉克颱風，在影片中，他詳盡地分享所見所聞，可以供來台的外籍人士參考。
氣象局課長林秉煜表示，周四開始北台灣降雨將會越來越明顯，也越來越頻繁，周五、周六，中部以北地區、宜蘭地區還會來到局部豪雨等級的雨量。周五、周六將是烟花相對最接近台灣的時候，尤其是周六最為接近，請民眾在家做好防颱準備。