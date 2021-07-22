母子帳戶也能大玩創意！網友：「有種在解遊戲的快感」

近來受疫情影響，許多人的人生規劃，像是出國、進修、結婚等大小事都被迫喊卡，但這段時間更應該做好各種財務規劃，才能在最佳狀態，迎接未來恢復正軌的日子。而近來有網友PO文分享，「我發現網銀跑出一個新功能叫做子帳戶…主要是拿來管帳用的，一個帳號可以有5個子帳號…可以把錢分很多份跟設定儲蓄目標，但仔細想想我就發現這功能我用不到啦，啊就沒多少錢還什麼儲蓄目標，還沒儲蓄完我就先餓死了。」但沒想到下一秒，原PO話鋒一轉，驚覺這個新功能，有個超狂玩法！





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該名網友指出，「在放棄這功能前，我心裡卻突然開始出現了不滿…是一種對制度、社會、貧窮的不滿，今天絕對不單單只是用不到這功能這麼簡單!!而是要是我因為窮就放棄這功能，那簡直就是在屈服!!是在向制度!!社會!!貧窮屈服!!我瞬間充滿憤怒，充滿想對這社會發出的嘶吼，充滿想舉起人民的法槌的衝動，但就在這個時候…我發現帳戶名字可以亂改，而且同個銀行轉帳也不用手續費，經過一陣精密計算後，我終於想到怎麼使用這個酷東西」





「花個五分鐘轉個帳，燈燈～今天的能力值就又設定好了…有種在解遊戲每日的快感呢~~」看似正經八百的「母子帳戶」，竟被網友創意運用，加入了生命、力量、防禦等各種能值，不說看起來就像是款真人手遊。





但其實，這就是國泰世華銀行App母子帳戶的數位服務，概念就像是「信封袋理財法」，可以依照個人理財規劃，將生活中每一筆金錢自由取名分類，彈性建立可以輕鬆管理的多帳戶功能。只不過，新型的數位理財工具，竟被網友遊戲化，用自己的存款打造成個人能力星狀圖，也引起許多人大讚「太有才。」



