烟花颱風逼近　高市防汛整備就緒林欽榮視察易淹水地區

我是廣告 請繼續往下閱讀
依據氣象局預報顯示，烟花颱風已增強為中度颱風，暴風圈亦有擴大的趨勢，主要影響期間為22至24日，林欽榮特別於今天上午視察水情中心，並指示應特別留意21至27日起適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需特別慎防積淹水情事，水情中心也應隨時掌握豪大雨特報及各地降雨量，即時告警與通報，減少生命財產損失，也請市民朋友持續關注中央氣象局最新天氣預報資料，並可提早進行相關防汛措施。
林欽榮表示，市府雖整治曹公圳排水系統，將原鳳山區雨水下水道設計標準從每小時63毫米提升至70毫米，但近期短延時強降雨量高達每小時80至100毫米，已超過原設計保護標準，致排水不及造成積淹水。
林欽榮除要求水利局採移動式抽水機支援、待命，配合綠園道工程，於青年路二段、文福街口，佈設2台1cms固定式抽水機，以解決附近居民淹水問題外，也針對農委會鳳山熱帶園藝試驗所排水造成下游區域負擔，水利局將依據出流管制、逕流分攤計畫，要求調節排水流量，以改善下游區域淹水災情，並請水利局列為專案。
林欽榮也在視察水情中心聽取水利局各積淹水地區災情，盤點15座滯洪池，總滯洪量326萬噸，待五甲尾滯洪池完工後，滯洪量可達386萬噸。
林欽榮指出，滯洪池時差的調控，超前部署125部抽水機預佈、全市雨水管皆清空，水利團隊隨時監控水情為防汛準備，並請警方提早加派人力於各路口實施交通管制。
水利局表示，經過連日午後大雷雨，有關82處抽水截流站、134部移動式抽水機均已再完成檢查測試及油料補充，15座滯洪池均已排空待命中、13處車行地下道及各項水利機電設施亦完成安全檢查，對於烟花颱風及後續可能的西南氣流已完成防汛整備。
對於近二日超出排水設計標準的短時強降雨造成鳳山地區淹水，水利局也已列專案處理，先協調自來水公司於颱風來臨前調控澄清湖40萬噸蓄水容量，並研議上游地區出流管制計畫，減少下游地區排水負擔。