北市擴大微解封　將開放幼兒園、安親班、學校操場

中央防疫指揮中心日前宣布，三級警戒雖然延續至26日，不過部分行業可以逐漸微解封。而繼電影院、宮廟、夜市等行業微解封後，台北市政府今（21）日在防疫記者會上宣布，幼兒園以及安親班等照護兒童的機構，27日起開放學童照護與課後安置，目前先開放至8月9日，後續視疫情狀況進行滾動式調整。





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教育局長曾燦金表示，幼兒園及安親班等提供學生照顧及課後安置的服務，將以試辦形式從7月27日開放至8月9日，將視疫情調整滾動修正。不過針對收置人數的部分，曾燦金也強調，目前人數還是要降載至原本總數的50%，並且以醫療人員、警消人員、低收與中低收家庭、雙薪家庭且無親屬可照顧等家庭的子女為優先，其他則透過專案評估，有照顧需求者再納入。





此外，限制已久的學校操場，也將從31日開始逐步解封。曾燦金表示，除了在進出時必須完成實聯制、民眾全程戴口罩外，人與人之間過於靠近的運動，例如籃球或是游泳等都暫不開放。此外場所的容留人數也以原本的75%為限，一樣實行到8月9日後，再進行滾動式調整。



