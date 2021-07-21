避中颱烟花　桃園第三輪疫苗改7月25日施打

根據中央氣象局最新預報，今年第6號颱風烟花路徑又再度往北調整，可能直撲台灣，對北部及東北部地區可能帶來不小風雨。桃園市長鄭文燦今（21）日宣布，桃園市原本23日起開打的第三輪疫苗，原本將改為周日（7/25）施打，也提醒民眾做好防颱準備。
記者李春台/桃園報導
2021-07-21 18:05:27
中颱烟花逼近台灣，暴風圈也持續擴大中，北台灣受到外圍環流影響，已陸續出現降雨，北北基宜越晚雨勢將越大，氣象局將於晚間發布海上颱風警報。鄭文燦指出，雖然烟花颱風路徑有點往北走，但是外圍環流所帶來的雨量可能還是很多，因此原定7月23日開打的第三輪疫苗，市府決定避開23日及24日，改由25日開始施打至29日。
鄭文燦表示，第三輪疫苗施打能量預期可達到15萬人，希望大家多預約，包括大型接種站的龜山體大林口體育館、桃園巨蛋體育館及中壢陸軍專科學校，停車都很方便，單日就可提供1600人施打，目前3站預約量尚未額滿，無論民眾住在哪個行政區，都可以跨區到這3個大型接種站接種疫苗。
針對颱風來襲，鄭文燦說，這兩天他也特別請消防局、水務局，針對防汛跟救災作好準備，雖然雨勢還沒有辦法完全判定，萬一有任何的災害，市府會全力以赴妥善處理。
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