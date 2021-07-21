T1／台中太陽補強　旅美好手丁聖儒加盟

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儘管身高僅174公分，丁聖儒在球場上卻是不可忽視的「小巨人」，連當年松山高中教練黃萬隆至今都對他讚譽有加。黃萬隆說：「丁丁是個非常特別的球員，他條件不是特別好，但心理素質卻不受影響，他在場上願意挑戰所有事，就算面對比他高大的球員也不懼色。」
黃萬隆認為丁聖儒的優點在於傳球視野與組織能力，也很願意與隊友合作。「他一個人在美國完成四年學業，每天要面對不同挑戰，具備很出色的抗壓性，包括語言能力也是他的優勢，我認為他在臺中太陽能夠發揮自己的旅美經驗與溝通能力，成為場上的另個教練。」
臺中太陽教練團則指出，丁聖儒將是球隊重點培養的球員，「以小個子球員來說，他的得分能力相當令人印象深刻，他經過美國的磨練回台後變得更成熟，我們會給他超多機會，相信他的表現會令人為之一亮。」臺中太陽的教練團看完丁丁在美國的錄影帶後，更直接點名他有機會成為新球季的先發控衛。
丁聖儒對於全新舞台毫不畏懼，「就把它想成是新的挑戰，要想辦法讓自己成長。就像我的打球理念，怕就輸了，給自己信心。」丁聖儒相當期待新球季的到來，「我在美國五年可能很多人都忘記我有在打球，很想透過這次機會證明自己也是這世代很好的控球。」
丁聖儒新球季目標除了幫助臺中太陽盡全力打每場球、爭取勝場數，他也為自己設下助攻王與抄截王的兩大目標，期許自己朝頂級後衛前進。