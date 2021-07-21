25％疫苗覆蓋率高雄提前達標　陳其邁不混打國產疫苗

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高雄市長陳其邁表示，台灣已經接近社區傳播尾聲，各地方政府也在加緊疫調，相信在7月26日，台灣整體的流行可以穩定控制，從五月中旬雙北包括萬華和幾個行政區大規模的社區傳播，到今天整整兩個月時間，大家團結防疫，各縣市做好把關工作，讓台灣在這波全球流行趨勢來看，從社區傳播能很快速剩下零星感染，從全球的傳染病防治來講是非常不簡單的事。
國產高端疫苗已經在日前通過EUA，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲也表態，雖然已經接種完兩劑AZ疫苗，但如果未來有機會，願意優先選擇國產疫苗，對此陳其邁則認為「第一劑打什麼、第二劑就打什麼」，現在中央流行疫情指揮中心的規定是這樣，就按照規定該怎麼做就怎麼做。
受到烟花颱風來襲，雨勢可能會影響到疫苗接種作業，高雄市是否有暫停打疫苗的規劃？陳其邁則表示，今天中央流行疫情指揮中心已經公布應變方案，颱風應該會往北部移動，對高雄影響相對小，但假如再施打期程中央有所變動，當天受影響的民眾可以重新登記其他的時間，全國一致按照中央流行疫情指揮中心公布方式來做處理。
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