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25％疫苗覆蓋率高雄提前達標　陳其邁不混打國產疫苗

▲高雄市長陳其邁宣布，高雄市今（21）日已經提前達到蔡英文總統交代的7月底疫苗覆蓋率25%的目標。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁宣布，高雄市今（21）日已經提前達到蔡英文總統交代的7月底疫苗覆蓋率25%的目標。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-21 18:14:39

高雄連20天COVID-19本土病例都是「＋0」，高雄市長陳其邁說，整體疫苗施打快速提升覆蓋率最目前重要的工作，高雄市今天已經提前達到蔡總統交代的7月底25%的目標，感謝市民大家都能夠踴躍施打疫苗；而針對桃園鄭文燦市長、台南黃偉哲市長表態如果未來有機會，願意優先選擇國產疫苗，陳其邁則認為第一劑打什麼、第二劑就打什麼，一切依中央規定。

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▲COVID-19公費疫苗預約平台，高雄市7月22日社區接種站別。（圖／高雄市政府提供）
▲COVID-19公費疫苗預約平台，高雄市7月22日社區接種站別。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁表示，台灣已經接近社區傳播尾聲，各地方政府也在加緊疫調，相信在7月26日，台灣整體的流行可以穩定控制，從五月中旬雙北包括萬華和幾個行政區大規模的社區傳播，到今天整整兩個月時間，大家團結防疫，各縣市做好把關工作，讓台灣在這波全球流行趨勢來看，從社區傳播能很快速剩下零星感染，從全球的傳染病防治來講是非常不簡單的事。

國產高端疫苗已經在日前通過EUA，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲也表態，雖然已經接種完兩劑AZ疫苗，但如果未來有機會，願意優先選擇國產疫苗，對此陳其邁則認為「第一劑打什麼、第二劑就打什麼」，現在中央流行疫情指揮中心的規定是這樣，就按照規定該怎麼做就怎麼做。

▲高雄市政府呼籲民眾，若收到疫苗預約接種簡訊就上網預約，大家一起提升疫苗覆蓋率。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府呼籲民眾，若收到疫苗預約接種簡訊就上網預約，大家一起提升疫苗覆蓋率。（圖／高雄市政府提供）
受到烟花颱風來襲，雨勢可能會影響到疫苗接種作業，高雄市是否有暫停打疫苗的規劃？陳其邁則表示，今天中央流行疫情指揮中心已經公布應變方案，颱風應該會往北部移動，對高雄影響相對小，但假如再施打期程中央有所變動，當天受影響的民眾可以重新登記其他的時間，全國一致按照中央流行疫情指揮中心公布方式來做處理。

▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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