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河南水災致54班鐵路列車停駛　乘客曝30小時斷水斷糧經歷

▲河南鄭州市遭遇連續強降雨，當地部分地區積水嚴重，鄭州地鐵部分路段淹水導致500多人收困多時、12人搶救無效不治。（圖／翻攝自微博）
▲河南鄭州市遭遇連續強降雨，當地部分地區積水嚴重，鄭州地鐵部分路段淹水導致500多人收困多時、12人搶救無效不治。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-21 18:24:25｜2021-07-21 18:43:45

中國河南省鄭州市近日遭遇連日強降雨、多地積水嚴重，鄭州地鐵站5號線有列車遭遭到水淹，500多人受困，經過消防搶救後，事件共造成12人不治、5人受困。嚴重程度嚴重，鄭州鐵路官方統計，截至7月20日下午15時，有54趟列車停運，另有4趟列車折返。至7月21日上午，鄭州至洛陽區間的鄭西高鐵、隴海鐵路發生水漫線路、路基坍塌、設備淹水等情況，列車仍無法通行。

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綜合中媒報導，7月20日晚間，鄭州地鐵5號線五龍口停車場與周邊地區出現嚴重積水現象，下午積水沖垮出入場線的擋水牆，造成5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運，暴雨雨水倒灌入地下隧道和5號線列車內，多名乘客困於車廂中。

鄭州地鐵5號線受困民眾向《中國慈善家》表示，這趟被困的地鐵在抵達海灘寺站時，就感覺情況不妙，緊急停靠不久後又啟動繼續前行。但洪水湧來車子又停了，司機曾試圖退回到海灘寺站，但無奈列車已經鎖死在鐵軌上。

▲（圖／翻攝自微博）
▲鄭州5號線地鐵列車淹水，一些乘客甚至爬到座椅上避難。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自影片）
▲鄭州地鐵車廂內淹水。部分車廂傳出一度淹至胸口、頭部。（圖／翻攝自影片）
晚間7時、8時左右，網路上出現許多5號線列車內的險況消息與影片，包括乘客受困淹水的車廂內，水位已經漫至胸口、頭部。經過數小時的救援，中國應急管理、公安、消防等救援人員晚間9時到達現場，開始救援工作。

隨著水淹進車廂，內部一度出現缺氧現象，是乘客砸開小車窗才讓情況好轉。後來地鐵人員打開第一節車門，讓乘客疏散離開，沿著隧道高處到下一個車站。到晚上9點受困車廂內的人大約被困4小時，終於看到救援人員，激動的掉下眼淚。

▲▲（圖／翻攝自微博）
▲K227列車上乘客在網路上貼出購票證明。（圖／翻攝自微博）
另一班中國鐵路運行於甘肅蘭州至廣東廣州之間的快速列車「K227」上也有網友講述7月19日至20日被困的詳細情形。曹瑩（化名）表示，自己放了暑假準備回家，在鄭州搭程K227列車，準備搭1個小時左右到老家所在的河南省鄭州鞏義市。沒想到上車不久，列車在中途停駛，車上許多人經歷了超過30小時斷水斷糧的困境。

曹瑩說19日她搭上火車，下午4點50車輛發動，到5點就停了。一直到7點，乘客開始打電話，然而卻遇到工作人員「互踢皮球」，鄭州段的工作人員說歸蘭州段管，打給蘭州段又說歸鄭州段管，之後開始一直佔線打不通。

受困了一夜，20日上午列車開始供應白粥（白稀飯）給小朋友和長者。到中午12時，列車長廣播說重新安裝機頭就可以返回鄭州，然而一直到晚上還是動彈不得。由於K227是長途列車，行程達3天，車上仍有熱水，但是廁所的水已經被停掉了。一直到今（21）上午9點，雨勢趨緩，列車長才說乘客願意下火車可以先下，由於列車上沒有物資，曹瑩的家人已準備驅車將她接回。

▲（圖／翻攝自微博）
▲鄭州車站外滯留的旅客。（圖／翻攝自微博）
另一輛編號「K226」的列車也傳出受困消息，中國鐵路鄭州局週三（21）下午發佈消息稱，公司鄭州車務段週二（20日）晚接到K226及K227列車需要飲食求助信息後，已立即通知鐵爐車站（離開鄭州站後的第二個車站），車站值班人員趕到小賣部，爭取到部分泡麵和飲用水，迅速送上列車。列車乘務人員又為旅客提供手機充電等服務，方便旅客在信號正常時與外界聯系。列車上有部分旅客自願下車，留下的乘客情緒穩定，等待後續救援。

▲（圖／翻攝自微博）
▲鄭州火車站外淹水至腳踝處。（圖／翻攝自微博）
從山西省太原市開往廣東省廣州的高鐵「G695」車次也在此次鄭州暴雨中停駛受困超過20小時，緊急停靠在鄭州鐵路黃河景區站，中國《正觀新聞》記者得知，列車上共有620名乘客，包括部分老人和小孩。鄭州惠濟區應急管理部門接獲求助通知後，將700多根火腿腸、700多份麵包、400多瓶飲用水等物資，送至列車不遠處，但受到積水影響無法送至列車上，一直到挖掘機開路才成功救援。

在太原站搭乘「G695」、準備回鄭州老家的范先生向媒體表示，19日下午4時左右列車剛停運，那時大家的情緒還好，但受困6、7個小時後大家就有些坐不住了，情緒比較激動；中午11點左右他收到了分發的食物和飲用水，在此之前他已經有20多個小時沒有進食了。目前「G695」車次已在21日下午原路折返抵達武陟。

從北京開往貴州省貴陽的「K507」班車也在19日於鄭州受困，車上乘客表示，她從19日下午4時在鄭州站上車，列車行駛2小時後停靠在鄭州上街火車站，由於當日降下暴雨，車站在停靠以前已經多次暫停。7月20日凌晨，透過微博，車上乘客才得知前方道路出現坍塌。至21日下午，救援人員已經前往支援，糧食、飲水暫時足夠，列車員正在進行登記，陸續安排乘客離開。

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