NBA／Antetokounmpo選擇了最艱難的一條路去邁向成功

前魔術主帥Steven Clifford曾經說過：「如果Giannis(Antetokounmpo)學會三分球，我想全聯盟都會為之震動！」值得高興的是，「希臘怪物」至今還沒完全領會這項技能，但誰又知道他以後學不會呢？

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當2019年，公鹿只差兩場就能闖進總冠軍賽、面對因為傷兵而屍居餘氣的勇士時，Antetokounmpo被Kawhi Leonard和那支堅韌的暴龍給擋了下來，整個系列賽他60罰35中，命中率只有58.3%。

這一季面對客場山呼海嘯的「10、9、8、7．．」倒數聲中，他卻慢慢克服了心魔。在今年總冠軍賽前5戰，Antetokounmpo總計66罰39中，命中率59.1%，並不算太好。但今晚——人生中最重要的一場比賽——他19罰17中，為太陽的棺材板上敲上了最後一根釘子。

不僅僅是罰球，「字母哥」進入聯盟的8個賽季以來，他一直不停的在成長。前三個賽季強化身體，2017年開始學習擔任控球，2018-2020年把技術提升到MVP的水平。然後在今年闖過次輪搶七之後，他對於比賽的理解突然上升了一個檔次，不僅知道什麼情況下該爆發，也明白什麼得激勵隊友，讓他們參與進來。

在G6如果公鹿無法贏球，他們就要去太陽主場打搶七。結果在Jrue Holiday以及Khris Middleton狀態一般的情況下，Antetokounmpo在下半場開啟了野獸模式，狂砍33分，整場轟出了50分14籃板5阻攻的鬼神數據。

而在2019年版本的Antetokounmpo是無法做到這一點的，該季他在季後賽進入到最後5分鐘的關鍵時刻，場均出手不到一次，只能拿到1.54分。暴龍用區域聯盟限制住了他，隔年熱火依樣畫葫蘆獵殺了公鹿。

但在今年Giannis用更好的掩護、無球跑位為自己贏得籃下位置，然後習得了那一招未必好看、但已夠用的翻身跳投，已及一個穩定的右手勾射，讓他變得難以限制。

他等到了隊友及教練團的破繭而出的時刻，Middleton成長為一名可以信賴的末節殺手，Holiday表現不穩定、但時不時就會打出改變比賽的回合；而在Mike Budenholzer終於下定決心忍痛減少Brook Lopez的上場時間，讓Antetokounmpo更多的擔任五號位後，這支公鹿的防守潛力終於完全兌現。

於是他們可以在本系列賽享有進攻籃板優勢(79:42)的同時，避免被對方無線錯位打點。最後一戰這位26歲的兩屆MVP燃燒了自己，在球隊只有5名球員有得分紀錄的情況下，一個人拿了球隊幾乎一半的分數。然後在防守端他不斷的出現在想要上籃的太陽球員面前送出封蓋。他做了那些隊友做不到的事情，去接管比賽——而不是試圖做完所有事情，剩下的丟給別人去承擔。

這一冠存在一點機運，Kevin Durant腳再踩線外一些、Antetokounmpo膝蓋拉伸的狀況更加嚴重、如果西區列強沒有遭遇嚴重傷病潮，結果都有可能不同。可是所有球隊面對的是相同的一個因為疫情而大幅改制的賽季，在一點上所有人都一樣，公鹿的成功沒有僥倖。

LeBron James在2009-10賽季拿下連續第2座MVP之後，在26歲那年決定把天賦帶到南海岸；Antetokounmpo同樣在26歲前的兩個賽季完成MVP連霸，也遭遇了季後散的慘痛失敗，但他決定用同樣的人馬再拚一季。後者今年成功了。

這其中是個人價值觀的選擇，或許並沒有所謂對錯，不過公鹿和Gainnis一起拿下的這座冠軍，或許給了新世代另一個新的籃球哲學的思考方式，那就像是《瘋狂麥斯：憤怒道》中的英雄故事一樣：或許逃離並不是這個時代的唯一解，做好準備的回歸也能邁向成功。

對此，希臘人這麼說：「去某個地方和其他人一起贏得冠軍很容易。這很容易，我可以去——我不想落人口實——但我可以去一支超級球隊，只做好自己的工作去贏得總冠軍。這是我們選擇的方式，很難做到、但我們做到了，我們就是做到了。」

是的，2021年總冠軍是屬於密爾瓦基公鹿的。