三級警戒若降級 中市將「穩健鬆綁，漸進解封」因應

因應國內疫情趨緩，中央可望宣布7月26日降級，台中市長盧秀燕今天表示，台中市將以「穩健式鬆綁、漸進式解封」為原則，除優先讓長照、教育、社福、身心障礙4大系統漸進鬆綁，另有關藝文活動、小型觀光及經濟活動，也規劃逐步穩健鬆綁，希望讓市民日漸恢復正常生活。
記者金武鳯/台中報導
2021-07-21 18:33:08
市府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，文化局長陳佳君說明，台中市五大文化中心與台中文學館，自7月13日起開放民眾分時段預約入館，至今已超過1200人次預約參觀，顯見民眾很渴望藝文紓解心情。但基於有條件鬆綁原則，7月27日起各館維持分時段預約制，各時段容留人數以100人為限，各展間實際容留人數將清楚標示於入口處。
陳局長表示，「疫情雖然趨緩，防疫仍要落實」，各場館依舊採取單一出入口並規劃參觀動線，也請入館民眾配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食。為提醒民眾參觀時也要保持2.25平方公尺社交範圍，將設置「社交距離宣導員」；此外，各項教育推廣活動、定時導覽均暫停，也不開放兒童展廳及各種穿戴式、觸控式或互動式設施。
另客家事務委員會主委江俊龍表示，台中市石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區，自7月13日起採階段性開放，適度開放園區戶外廣場空間及停車場供民眾使用；7月27日起，室內展間採人流控管，石岡土牛客家文化館各時段容留人數以20人為限，東勢客家文化園區則以50人為限，兩館舍室內外場地暫不外借，東勢客家文化園區戶外兒童遊憩設施暫不開放。