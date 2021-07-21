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臺中郵局愛無距『梨』 邀各界挺梨農助弱勢

▲臺中郵局推動愛無距『梨』公益活動，邀各界挺果農助弱勢 。（圖／郵局提供）
▲臺中郵局推動愛無距『梨』公益活動，邀各界挺果農助弱勢 。（圖／郵局提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-07-21 19:05:23

臺中郵局推動「愛無距『梨』」挺果農做公益活動，今年邁入第8年。臺中郵局陳湘慈局長表示，「愛無距『梨』」活動，是攜手東勢農會、新社及卓蘭地區果農一起響應。22日起至9月24日，防疫不出門，只要透過「i郵購」網路訂購，來自中部鮮美多汁水梨，全台都可宅配到府。每銷售1盒，還將捐款10元給台中育嬰院，歡迎大家一起來品好梨做好事。

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局長陳湘慈表示，臺中郵局與台灣郵政協會為協助在地農民行銷農特產品，連續8年舉辦「愛無距『梨』」－「嚐鮮 挺農 做公益」活動。去年共銷出13488盒水梨禮盒，實質挹注果農收入。今年受到疫情影響，不僅社服機構捐款縮水，果農生意因大家不出門，社交活動少，生意也大受影響

為此，這個時機推動「愛無距『梨』」－「嚐鮮 挺農 做公益」，不只挺果農，也造福社福機構，是正能量善的循環，希望民眾多捧場，集結大家力量助他們度過難關。

陳湘慈指出，今年水梨成長期正逢梅雨季報到，在果農用心栽培下，果實肥大，口感脆又多汁，產量和品質都非常穩定。歡迎民眾自22日起至「i郵購」網站https://www.postmall.com.tw，或洽台中市各地郵局窗口訂購，都可獲得宅配到府服務。

10粒裝售價590元，6粒裝780元，每銷售1盒，將捐款10元給台中育嬰院。如此，不僅讓消費者品嘗到產地直接配送的鮮甜多汁水梨，同時又能捐款助人做公益，一舉兩得。陳局長登高一呼，去年共銷出13488盒水梨禮盒，較前年增加1000多箱，期望今年能再創佳績，挺農又助幼。

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