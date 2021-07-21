不公開高端EUA會議記錄？葉毓蘭：黑金陰霾壟罩上空
針對國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，國民黨立委葉毓蘭21日表示，審查會完全沒有錄音、錄影，也不敢公開會議記錄，她質疑，蔡政府是有多麼見不得人？如此害怕公開透明，黑箱已經成為民進黨的必然。
記者羅婉庭／台北報導
2021-07-21 19:12:07｜2021-07-21 19:16:21
葉毓蘭直言，總統蔡英文第二任期以來，毫不掩飾的藐視法治，規避國會監督，任何重大政策，只要是經不起公眾檢視的就搞黑箱，這次也不例外。政府黑箱成癮，提出的EUA遠低於世界標準，無任何會議紀錄、錄影、錄音。
葉毓蘭認為，蔡政府拒絕公開處理，無疑就是透露了背後肯定有問題，但這樣的經不起公眾檢視的疫苗，卻要花費國人超過40億元的預算，將來還要打入國人體內，以賭上國人健康來護航特定廠商。
葉毓蘭批評，蔡英文執政團隊不只涉嫌圖利，更是澈底摧毀政府的公開透明與誠信，蔡英文讓黑金的陰霾壟罩在國人的上空，讓民主倒退。
葉指出，從東洋代理3000萬劑疫苗破局、未通過預算審查前即採購未通過EUA的高端聯亞各500萬劑疫苗、3+11沒有會議紀錄、不知道去向的採購苗疫預算、不能問的疫苗採購價格、到貨時間，到突襲閃電通過高端EUA，而民進黨黨團全體委員更是政府黑箱的最大推手，屢次在國會以多數暴力否決在野黨提案，阻擋人民要求公開透明的主張。