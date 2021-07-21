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下週若降級　屏縣社福長照機構將恢復運作

▲只要下週疫情警戒降級，屏縣府完成人員及空間盤整，將在中央防疫管理指引下，讓包含照護機構、310處長輩關懹據點、原住民鄉文健站都恢復正常運作。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.21）
▲只要下週疫情警戒降級，屏縣府完成人員及空間盤整，將在中央防疫管理指引下，讓包含照護機構、310處長輩關懹據點、原住民鄉文健站都恢復正常運作。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.21）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-21 20:37:38

國內疫情逐漸趨緩，許多民眾引頸期盼疫情警戒於26日降級，不少長輩更期待著回到各關懷據點、社福機構的日常。屏東縣長潘孟安表示，目前縣內社福人員疫苗施打率逾9成，只要下週疫情警戒降級，屏縣府已經完成人員及空間的盤整檢查，將在中央的防疫管理指引下，讓包含照護機構、310處長輩關懹據點、原住民鄉文健站都恢復正常運作。

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▲屏東縣因為有高施打率，在上週微解封後，依據衛福部公佈的防疫管理指引，部分長照機構陸續降載服務，如果下週疫情警戒確定降級。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣因為有高施打率，在上週微解封後，依據衛福部公佈的防疫管理指引，部分長照機構陸續降載服務，如果下週疫情警戒確定降級。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.21）
潘孟安表示，大家在疫情期間非常辛苦，眼看著疫情逐漸控制，縣府提早做準備，讓長照社福服務人員早些打到疫苗，就是希望警戒降級，讓長輩及長照家屬可以早些恢復如常的生活。

屏縣府表示，目前社區式長照機構(日照、小規模多機能)施打率95.17%，社區式長照機構(家庭托顧)施打率94.6%，住宿型社福機構92.44%，社區式身障日間型施打率96.64%，社工員施打率96.22%，居家托育人員(保母) 施打率76%，月嫂施打率86%，托嬰中心(含社區公共托育家園) 施打率100%。其中居家托育(保母)部分人員因時間無法配合，則是自行預約施打。

屏縣府指出，因為有高施打率，在上週微解封後，縣府完成人員及空間盤整，依據衛福部公佈的防疫管理指引，部分長照機構陸續降載服務。

另外，包括社會處轄管的身障機構附設日照1家、社區日間作業設施11家、社區式日間照顧2家、日間服務機構21家、早期療育機構1家，及縣轄68處部落文化健康站、 310處老人社區關懷據點，都會恢復運作，正常提供服務能量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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