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烟花颱風持續變胖！週五、六影響最劇　北部宜蘭嚴防降雨

▲氣象局21日晚間20:30發布烟花颱風海警，由林秉煜課長說明最新颱風動向。（圖／氣象局直播）
▲氣象局21日晚間20:30發布烟花颱風海警，由林秉煜課長說明最新颱風動向。（圖／氣象局直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-21 21:05:47

今年第6號颱風「烟花」緩慢向西移動，中央氣象局在今（21）日晚間20時30分發布海上警報，氣象局林秉煜課長在線上記者會上表示，颱風持續增強長胖，未來24小時之後暴風圈接觸到東北部、東南部，提醒在附近作業的船隻要特別留意，今天晚上到明天白天，雨勢會越來越明顯，到了週五、週六的影響最劇烈，尤其北部山區、宜蘭地區要嚴防豪大雨以上等級的雨勢。

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林秉煜指出，烟花颱風今日20時的中心位置在北緯 23.9 度，東經 126.7 度，即在台北的東南東方約 540 公里的海面上，以每小時8公里速度，向西前進，中心氣壓為950百帕，近中心最大風速每秒 40 公尺（約每小時 144 公里），相當於 13 級風，瞬間最大陣風每秒 50 公尺（約每小時 180 公里），相當於 15 級風。

林秉煜說明，根據最新資料顯示，第6號颱風過去強度略為增強且暴風圈亦有所擴大，目前其中心在台北東南東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸向台灣東半部海面接近，對東北部海面及東南部海面將構成威脅，提醒海面航行及作業船隻應嚴加戒備，加上近日東部地震頻繁，山區需留意坍方及落石。

林秉煜預估，因受到烟花颱風的外圍環流影響，北台灣雨勢越晚會越明顯，今晚到明天早上，下雨頻率會逐漸增加，週四一直到週五週六會持續且會越加明顯，中南部地區會有局部降雨發生；北部、宜蘭花蓮地區沿海風浪漸大，可能出現2至3米的浪高、8至9級的強陣風。

林秉煜表示，從過去預報來看，颱風路徑有稍微偏北，提醒民眾要多留意週五到週六颱風狀況，其他變化還要持續觀察。

至於何時會發布陸上警報？林秉煜說明，從路徑來看，預估明天颱風會持續緩慢向西移動，還要從週五週六的路徑預報看來暴風圈會不會接觸到陸地，所以還必須要持續觀察，而颱風所在位置為暖海域，有利其發展，因此未來颱風可能還會再增強，但會不會到強颱的地步，都還需要再觀察，但目前預估最靠近台灣的時候仍然會是中颱等級的強度。

隨著烟花颱風逐漸往西北移動，預估週日（25日）颱風將進入中國，若未來颱風路徑往北偏，整體影響程度會再往下降。

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