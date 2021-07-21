烟花颱風持續變胖！週五、六影響最劇　北部宜蘭嚴防降雨

今年第6號颱風「烟花」緩慢向西移動，中央氣象局在今（21）日晚間20時30分發布海上警報，氣象局林秉煜課長在線上記者會上表示，颱風持續增強長胖，

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林秉煜指出，烟花颱風今日

20時的中心位置在北緯 23.9 度，東經 126.7 度，即在台北的東南東方約 540 公里的海面上，

林秉煜說明，

林秉煜預估，因受到烟花颱風的外圍環流影響，北台灣雨勢越晚會越明顯，今晚到明天早上，下雨頻率會逐漸增加，

中南部地區會有局部降雨發生；北部、宜蘭花蓮地區沿海風浪漸大，可能出現2至3米的浪高、8至9級的強陣風。

林秉煜表示，從過去預報來看，颱風路徑有稍微偏北，提醒民眾要多

林秉煜說明，

隨著烟花颱風逐漸往西北移動，預估週日（25日）颱風將進入中國，若未來颱風路徑往北偏，整體影響程度會再往下降。