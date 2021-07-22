中國剪紙藝術不只需要巧手　多樣化運用連手飾都能做！

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然而， 剪紙終究還是難逃被淘汰的命運，因為有越來越多中國年輕人選擇從事其他行業，或進行剪紙以外的娛樂活動。
為阻止這場悲劇的發生，剪紙大師塗永紅將一生投入於剪紙創作工作，還於2003年創立了「西安鼎藝剪紙社」鼓勵民眾加入其中。
塗永紅表示：「不是說我們的孩子們不喜歡剪紙，是因為他們沒有剪紙的機會。」
為了不讓剪紙藝術永遠走入歷史，「西安鼎藝剪紙社」也在積極地收集作品，並整理研究傳統紋樣以建立檔案。
談到「剪紙」就一定會聯想到精緻的圖騰設計和靈巧的雙手，畢竟從前的剪紙手藝都是由母親傳授給女兒，縱觀歷史。塗永紅坦言，如果圖騰剪得精緻，就說明這戶人家的女主人和姑娘都心靈手巧，因為剪紙需要同時動腦又動手。
「在別的工作中，她們也會有些啟發。」塗永紅解釋道。
但是隨著時光流逝，剪紙不再只用於裝飾或只出現在窗戶上了。
現在的剪紙還能當服裝飾品戴在身上，塗永紅表示，自己身上配戴的耳環就是剪紙做出來的。
如今剪紙的用途日益多元化，說不定還會吸引更多年輕人學習，對剪紙這一行來說是大好消息。現在疫情尚未結束，人們還需待在家裡，不妨趁現在拿起剪刀，自己動手剪剪看。
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