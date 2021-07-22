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布里斯本將主辦2032奧運　施放煙火民眾大呼興奮

▲國際奧林匹克委員會21日投票後宣布，由澳洲布里斯本中選拿下2032年夏季運動會主辦權。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際奧林匹克委員會21日投票後宣布，由澳洲布里斯本中選拿下2032年夏季運動會主辦權。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-22 06:00:41

（中央社東京21日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會今天投票後宣布，由澳洲布里斯本中選拿下2032年夏季運動會主辦權。同一時間布里斯本天空施放起慶祝煙火，大批民眾圍觀，難掩興奮喜悅之情。

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布里斯本（Brisbane）今天確定拿下2032年奧運主辦權，慶祝煙火頓時照亮夜空，因為它將成為繼墨爾本（Melbourne）和雪梨（Sydney）之後，第3個舉辦夏季奧運會的澳洲城市。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（ThomasBach）在東京會議投票後，證實了外界預料的結果。這項宣布也讓布里斯本前往東京的代表團大為振奮，同一時間，幾千公里外的布里斯本夜空，綻放絢爛的慶祝煙火。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示：「這是歷史性的一天，不僅對布里斯本和昆士蘭州而言，對全國也是。只有國際大城能舉辦夏季奧運，因此這對布里斯本在當地和國際上的地位而言，都是恰如其分的認可。」

數百位民眾擠滿布里斯本南岸河畔周圍空地，參加宣布派對，同時在大型投影螢幕上觀看代表團向國際奧會做的最後簡報。

在這群佩戴口罩的人群中，24歲的庫希（RhysCush）表示，他希望能參與2032奧運的準備工作，也希望能進場觀賽。他對法新社說：「我是超級大粉絲，今天早上還起來看壘球賽。奧運要來這舉辦，我超級興奮。」

42歲的葛蘭吉（Lauren Granger）則希望2032奧運能像成功的2000雪梨奧運一樣，再度創造風潮。她說：「我們飛去雪梨看奧運，對我們家來說，是非常美好的經驗。那已經是20年前了，所以希望2032年我們能和孩子們重溫一切。」

布里斯本人口約230萬人，擁有大片閃亮沙灘，和澳洲南方大城相比，較為慵懶也少了點都會感。

比賽場館將散落於布里斯本以及昆士蘭省的鄰近城鎮，包括曾於2018年舉辦大英國協運動會（Commonwealth Games）的黃金海岸（Gold Coast）。

一些觀光客傾向把布里斯本當作前往大堡礁等其他景點的出發點。各界希望奧運能提振布里斯本的聲望，讓它更具觀光吸引力。

「澳洲人報」（The Australian）報導指出，這場奧運將耗資約50億澳幣（新台幣約1025億元），開閉幕預計在整修後的加巴（Gabba）板球場進行。

這個投票結果意味著接下來3屆的奧運東道主都已經確定，2024年奧運將在法國巴黎舉行，2028年則在美國洛杉磯。（譯者：曾婷瑄/核稿：楊昭彥）1100721

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