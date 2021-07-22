越南新增5343本土病例　胡志明市防疫擬升級

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南自去年1月爆發疫情以來，迄今已近7萬人確診、370人死亡。越南在今年4月下旬爆發新一波COVID-19本土疫情，在變種病毒肆虐下，不到3個月已有逾6.4萬人染疫。
胡志明市是越南這波本土疫情熱點，當局正就更嚴格的防疫措施蒐集各方意見。胡志明市市委書記阮文年（Nguyen Van Nen）說，如此才能阻止病毒擴散，儘管全市已實施近兩週的社交距離措施，疫情仍持續影響著數千人。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，阮文年說：「目前的防疫措施可能會變得更嚴格，才能阻止COVID-19本土疫情擴散…因為我們仍未達成（防疫的目標）。」
越南副總理武德儋（Vu Duc Dam）說，胡志明市需要考慮在特定區域祭出更嚴格的防疫措施，「我們都知道嚴格的隔離檢疫是遏止病毒的最佳方法。」
他表示，如果疫苗製造商都能準時交付疫苗，越南在今年底將會有足夠的疫苗劑量以覆蓋全國9800萬人口的7成，但在8月以前不可能收到太多劑量，而一旦有疫苗，將優先保障胡志明市。
越南目前疫苗覆蓋率極低，全國僅約400萬人接種了第一劑的COVID-19疫苗，僅31萬多人打完兩劑，距離群體免疫還有很遠的路。越南為擴大疫苗來源，也力爭技轉、代工。
路透社報導，俄羅斯直接投資基金（RDIF）與越南製藥公司VABIOTECH今天發布聯合聲明指出，越南已經製造出首批俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗，樣品將送到俄國進行品質管制檢查。（編輯：韋樞）1100721