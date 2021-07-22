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越南新增5343本土病例　胡志明市防疫擬升級

▲越南21日新增5343例COVID-19本土病例，重災區胡志明市則有3556人染疫。胡志明市封鎖近2週，疫情未明顯趨緩，當局或將祭出更嚴格的措施，以遏止疫情擴散。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南21日新增5343例COVID-19本土病例，重災區胡志明市則有3556人染疫。胡志明市封鎖近2週，疫情未明顯趨緩，當局或將祭出更嚴格的措施，以遏止疫情擴散。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-22 06:13:46

（中央社記者陳家倫河內21日專電）越南今天新增5343例COVID-19本土病例，重災區胡志明市則有3556人染疫。胡志明市封鎖近2週，疫情未明顯趨緩，當局或將祭出更嚴格的措施，以遏止疫情擴散。

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越南衛生部通報，越南今天新增5343例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，單日新增確診數比昨天增加了逾500例，今天並通報增36人病亡。其中封鎖下的胡志明市，今天又有3556人染疫。

越南自去年1月爆發疫情以來，迄今已近7萬人確診、370人死亡。越南在今年4月下旬爆發新一波COVID-19本土疫情，在變種病毒肆虐下，不到3個月已有逾6.4萬人染疫。

胡志明市是越南這波本土疫情熱點，當局正就更嚴格的防疫措施蒐集各方意見。胡志明市市委書記阮文年（Nguyen Van Nen）說，如此才能阻止病毒擴散，儘管全市已實施近兩週的社交距離措施，疫情仍持續影響著數千人。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，阮文年說：「目前的防疫措施可能會變得更嚴格，才能阻止COVID-19本土疫情擴散…因為我們仍未達成（防疫的目標）。」

越南副總理武德儋（Vu Duc Dam）說，胡志明市需要考慮在特定區域祭出更嚴格的防疫措施，「我們都知道嚴格的隔離檢疫是遏止病毒的最佳方法。」

他表示，如果疫苗製造商都能準時交付疫苗，越南在今年底將會有足夠的疫苗劑量以覆蓋全國9800萬人口的7成，但在8月以前不可能收到太多劑量，而一旦有疫苗，將優先保障胡志明市。

越南目前疫苗覆蓋率極低，全國僅約400萬人接種了第一劑的COVID-19疫苗，僅31萬多人打完兩劑，距離群體免疫還有很遠的路。越南為擴大疫苗來源，也力爭技轉、代工。

路透社報導，俄羅斯直接投資基金（RDIF）與越南製藥公司VABIOTECH今天發布聯合聲明指出，越南已經製造出首批俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗，樣品將送到俄國進行品質管制檢查。（編輯：韋樞）1100721

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