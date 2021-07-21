台灣經濟全靠半導體？謝金河反曝「1產業」：下半年很強

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謝金河看完數據後也分析，「上週我有提到，6月出口值是366.5億美元，第二季是1089.7億美元，比去年同期成長37.4%，也是史上首度突破1000億美元的出口數字，不管是外銷接單，或出口數字，都代表台灣出口表現強勁」。
然而出口統計由財政部統計，外銷接單由經濟部公布，這其中有何區別？謝金河解答，出口值是經過海關查驗後正式的出口金額，外銷接單是到手的訂單，還沒有正式出貨，因此，外銷接單是未來式，出口值是過去式，兩者透露了不同內容。但更參考價值的是外銷接單。
謝金河還把近三個月的外銷接單進行比對，發現來自美國的訂單都超過中港，6月美國訂單164.8億美元，成長24%，其中基本金屬出口成長98.3%，超過電子產品的37.6%。而對中國，香港的出口144.3億美元，成長36.7%，「可以看出接下來美國經濟的增長，可能成為下半年台灣經濟增長的重要動能」。
再從6月外銷接單中，看出電子產品訂單167.9億美元，成長36.5%，資通訊產品138.9億美元，成長6.9%，基本金屬成長81.8%，橡膠、塑膠製品成長57.5%，機械設備成長44%，成長力道都超過電子產品。謝金河認為：「這也可以反駁彭博資訊指控台灣經濟只靠半導體產業一隻腳走路的批評，表現在資本市場，下半年傳產股的表現可能不遜電子股」。
謝金河也提到，今年上市公司也可能出現一個從來沒有見過的景象，假如貨櫃航運景氣持續在高檔，今年長榮海運獲利會超過鴻海，陽明今年獲利會超過聯發科，萬海航運可能追過台塑石化，還有，中鋼公司今年淨利可能超過聯電，而台塑四寶全年淨利可能直逼3000億元，傳統產業的重生，這是30年難得一見的景象。（編輯：潘毅）