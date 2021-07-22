烟花發海警了！「放颱風假機率」揭曉 全台風雨時程曝光
今年第6號颱風「烟花」緩慢向西移動，中央氣象局在昨（21）日晚間20時30分發布海上警報；臉書粉絲團《天氣即時預報》指出，颱風路徑往「北、東」修正，目前是「中度」颱風，接近台灣仍是「中度」颱風，至於是否有颱風假的機會？坦言依照目前各國預報，機率偏低，但放假與否，仍需參照人事行政總處。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 07:00:07
《天氣即時預報》表示，烟花北偏，對台影響更減，目前是「中度」颱風，接近台灣仍是「中度」颱風。路徑模式系集預報往北、東修正後，各國主觀預報也都跟進了，颱風中心將從「北部海域」通過，風雨最強之處，將落於海面上。
《天氣即時預報》也提到各地風雨時程、影響概況，呼籲全台平地（含外島，不含花東）均須注意強風；北部全區、中部山區、宜蘭山區慎防大雨，其他區域仍有雨，但不至於太明顯。北部、宜蘭周五（23日）前，受颱風外圍環流影響，風雨陣陣，短時間雨勢較大，且山區需注意總累積雨量多；周末假日（24日～25日）颱風遠離，風雨明顯緩和。
另外，中部、南部、澎湖周五（23日）前注意陣風，中部、澎湖偶有雨勢；南部天氣仍相對好；周末假日（24日～25日）颱風遠離，轉吹西南風，少量水氣移入，稍有局部陣雨。花東大多數時間位於背風面，天氣相對好，且悶熱高溫；金馬受颱風外圍環流影響，偶有短暫陣雨，多數時間天氣仍不錯。
至於民眾最關心北部是否有颱風假的機會？《天氣即時預報》坦言，依照目前各國預報，機率偏低，但放假與否，仍需參照人事行政總處。而颱風走之後，依照目前數值預報（ECMWF、NCEP-GFS），西南風將接續增強，中南部降雨機會增。（編輯：賴詠璿）