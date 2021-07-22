COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

烟花發海警了！「放颱風假機率」揭曉　全台風雨時程曝光

▲今年第6號颱風「烟花」緩慢向西移動，中央氣象局在昨（21）日晚間20時30分發布海上警報。（圖／翻攝自臉書《天氣即時預報》）
▲今年第6號颱風「烟花」緩慢向西移動，中央氣象局在昨（21）日晚間20時30分發布海上警報。（圖／翻攝自臉書《天氣即時預報》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 07:00:07

今年第6號颱風「烟花」緩慢向西移動，中央氣象局在昨（21）日晚間20時30分發布海上警報；臉書粉絲團《天氣即時預報》指出，颱風路徑往「北、東」修正，目前是「中度」颱風，接近台灣仍是「中度」颱風，至於是否有颱風假的機會？坦言依照目前各國預報，機率偏低，但放假與否，仍需參照人事行政總處。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《天氣即時預報》表示，烟花北偏，對台影響更減，目前是「中度」颱風，接近台灣仍是「中度」颱風。路徑模式系集預報往北、東修正後，各國主觀預報也都跟進了，颱風中心將從「北部海域」通過，風雨最強之處，將落於海面上。

《天氣即時預報》也提到各地風雨時程、影響概況，呼籲全台平地（含外島，不含花東）均須注意強風；北部全區、中部山區、宜蘭山區慎防大雨，其他區域仍有雨，但不至於太明顯。北部、宜蘭周五（23日）前，受颱風外圍環流影響，風雨陣陣，短時間雨勢較大，且山區需注意總累積雨量多；周末假日（24日～25日）颱風遠離，風雨明顯緩和。

▲今年第6號颱風「烟花」緩慢向西移動，中央氣象局在昨（21）日晚間20時30分發布海上警報。（圖／氣象局）
▲今年第6號颱風「烟花」緩慢向西移動，中央氣象局在昨（21）日晚間20時30分發布海上警報。（圖／氣象局）
另外，中部、南部、澎湖周五（23日）前注意陣風，中部、澎湖偶有雨勢；南部天氣仍相對好；周末假日（24日～25日）颱風遠離，轉吹西南風，少量水氣移入，稍有局部陣雨。花東大多數時間位於背風面，天氣相對好，且悶熱高溫；金馬受颱風外圍環流影響，偶有短暫陣雨，多數時間天氣仍不錯。

至於民眾最關心北部是否有颱風假的機會？《天氣即時預報》坦言，依照目前各國預報，機率偏低，但放假與否，仍需參照人事行政總處。而颱風走之後，依照目前數值預報（ECMWF、NCEP-GFS），西南風將接續增強，中南部降雨機會增。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
73.33%26.67%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
14.97%85.03%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.94%19.06%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.27%87.73%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.98%23.02%
2021-07-18-2021-07-21
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
即時
推薦閱讀