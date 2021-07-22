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NBA／字母哥內線統治力驚人　禁區得分是其他球員2倍以上

▲Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-22 07:28:02

密爾瓦基公鹿在總冠軍賽以4:2擊敗鳳凰城太陽，睽違50年再奪奧布萊恩金盃，而球隊在禁區的統治力是他們最終奪冠的關鍵。對此美媒今天也列出了一項數據，證明「字母哥」Giannis Antetokounmpo在這6場比賽是如何在內線翻江倒海。

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Antetokounmpo拿下總冠軍賽MVP，系列賽場均35.2分13.2籃板5助1.2抄截1.8阻攻，全能表現幾乎可以媲美「詹皇」LeBron James在2016年擊敗勇士的那個系列賽。

更讓人感到可怕的是，Antetokounmpo在東區決賽其實因為膝蓋受傷而缺陣過2場比賽，但他在G1回歸後就彷彿沒事一樣繼續展現自己誇張的運動能力。

在本次總冠軍賽太陽其實是進攻效率更好的一方(有效命中率55.5%)，但公鹿用79個進攻籃板來彌補了效率上的不足，其中Antetokounmpo一個人就抓了24個，相當驚人。

另外，公鹿在本系列賽的禁區得分為294分，而根據數據專家Kirk Goldsberry統計，Antetokounmpo包辦了其中的134分，排名第2的Devin Booker也才60分。不難看出他和其他球員在內線影響力上的差距。

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