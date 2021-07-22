「烟花」暴風圈逼近台灣東部！8縣市豪雨特報

中央氣象局今（22）日表示，昨晚「烟花」颱風已發布海上警報，目前烟花在台北東南東方海面，向西轉西北西緩慢移動，暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣東北部海面及東南部海面構成威脅。另外，受到外圍環流影響，今天有8縣市發布豪雨特報，警戒範圍包含，宜蘭、基隆、新北、台北、桃園、新竹縣市、苗栗，需注意瞬間大雨及強陣風。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-22 07:56:19｜2021-07-22 07:57:58
氣象局表示，目前受颱風暴風圈侵襲擊率，台北市52%、新北市49％、基隆市58％、宜蘭54％、桃園42％，民眾需做好防颱準備。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天凌晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱烟花朝台灣緩慢接近中，預測路徑轉向北北西，穿過宮古、石垣之間，預測路徑的不確定性範圍雖較縮小，但仍較一般偏大。
吳德榮說，「烟花」外圍環流影響，北台灣降雨逐漸增大，桃竹苗山區在西北風迎風面有最多的雨量，降雨漸擴展至中南部，北台氣溫降明顯轉涼。明（23）日台灣在暴風圈邊緣，北台慎防風雨，最大雨量仍在桃竹苗山區，中南部在轉西風至西南風時，雨勢亦將增大，各地都應注意防範；天氣因雨轉涼。週六（24日）下半天北台灣將先脫離「烟花」的影響、風雨趨緩，中南部仍有明顯雨勢。
吳德榮指出，下週日（25日）起「烟花」遠離，並引進「西南氣流」，持續至月底（31日）型態尚未改變；下週二（27日）還挾帶著「查帕卡」殘餘水氣在其中。迎風面西南部逐日皆有明顯雨勢，累積的大量降雨，有「致災」的可能，絕不可小覷。