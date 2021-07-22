疫苗取得落差過大！世衛：全球正處於新一波疫情初期

東京奧運開幕倒數，但仍壟罩在新冠疫情陰影下，主辦國日本再度進入緊急狀態，觀眾也被禁止觀賽。世界衛生組織(World Health Organization, WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)21日警告，全球現正處在另一波大流行疫情的早期階段，重申疫苗公平分配的重要性，在所有國家都控制住疫情之前，新冠肺炎對全球的威脅將一直存在。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-22 08:37:08
綜合外媒報導，譚德塞21日和國際奧委會成員進行第138次全會，譚德塞表示，在疫情爆發19個月後、首劑疫苗接種也已經過了7個月的現在，全球正處於新一波確診潮的初期階段，各國未能分享疫苗、篩檢試劑和新冠療法，正導致疫情朝兩極化發展。
由於各國在疫苗取得方面的巨大差距，不公平的問題仍舊存在，譚德塞批評富裕國家和低收入國家之間的疫苗差異，疫苗總劑量的75%都集中在少數國家，集中在「少數幸運兒的胳膊上」，而貧窮國家只有1%的人接種過至少一次。
譚德塞並指出，為了遏制疫情擴散，部分國家仍維持封鎖，而疫苗充足、施打率高的國家卻陸續解封，防疫上明顯不同調，除非各國政府能一同壓制住疫情，否則疫情帶來的威脅還會繼續。
根據世衛組織數據，過去一週通報Delta變異株病例的國家，又增加了13個，總數達到124國。隨著變種病毒越來越多，疫苗效力也持續面臨考驗。
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