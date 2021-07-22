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賈永婕親送防疫專車　Cue徐若瑄：我也可以當原住民美女

▲賈永婕（左）和老公王兆杰捐休旅車，給部落居民當代步工具。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（左）和老公王兆杰捐休旅車，給部落居民當代步工具。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-22 09:32:54｜2021-07-22 09:52:32

「抗疫女神」賈永婕昨（21日）過47歲生日，日前就向老公王兆杰要了一台8人座休旅車當禮物，送給屏東三地門鄉部落居民，當作接送長者打疫苗、孩童上學和看醫生的專車。夫妻倆親自參加贈車儀式，並獲得原住民名字，她向好姐妹徐若瑄喊話：「我也可以當原住民美女吧？」

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▲賈永婕持續傳遞正能量。（圖／賈永婕IG）
▲賈永婕持續傳遞正能量。（圖／賈永婕IG）
賈永婕在臉書表示，她的原住民名字為「烏妮」，意即太陽女神，老公是「藍豹」，建築師、藝術家之意，並PO出夫妻頭戴花圈、穿原住民服的合照，賈永婕標記泰雅族美女徐若瑄，打趣地問：「我的輪廓應該也可以當原住民美女吧？是吧？徐若瑄同學？」

▲▼賈永婕（左）與老公大手筆送疫苗專車。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕（上下圖左）與老公大手筆送疫苗專車。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕（左）與老公大手筆送疫苗專車。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（左）參加贈車儀式。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（左）參加贈車儀式。（圖／賈永婕臉書）
送出的疫苗專車，車身印有「永婕美少女號」、「永婕同心」字樣，賈永婕說：「我的永婕美少女號正式啟用，第一年的保險也買好了，趕快上路囉！三地門鄉的以賽鄉長，我老公的大學同學要好好的執行任務喔！交給你了！」

文末，賈永婕直說看到部落的朋友真的很開心，「希望很快就可以脫下口罩跟你們拚小米酒，女神沒在怕的啦！」（編輯：楊穎軒）

▲部落居民替賈永婕慶生。（圖／賈永婕臉書）
▲部落居民替賈永婕慶生。（圖／賈永婕臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



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