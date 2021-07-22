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NBA／奪冠真爽！字母哥光顧福來雞　得50分就吃50個雞塊

▲Giannis Antetokounmpo灌籃得手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo灌籃得手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-22 09:47:50｜2021-07-22 09:49:11

在奪冠圓夢之後，「字母哥」Giannis Antetokounmpo今(22)日繼續自己興奮的狂歡盛宴，他在早晨進行IG直播，並且點了50個雞塊，來慶祝自己在封王戰拿下不可思議的50分。

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Antetokounmpo是史上第7位在總冠軍賽拿到50分的球員，他統治攻防兩端的好表現，也幫助球隊在第6戰摘冠，睽違50年再度捧起奧布萊恩金盃，而他本人則是獲選為FMVP。

在今天早上，Antetokounmpo自駕到速食店買吃的，結果看到一名可愛的福來雞 (Chick-fil-A)女店員後，他隨即點了一份大份量的餐點，「我要個50雞塊，不是51個，不是49個，正好50個，可以嗎？然後我要一杯大杯飲料，一半雪碧，一半檸檬汁，謝謝。」

進入到休賽季，對於平時保養嚴謹的NBA球員來說，意味著在飲食上可以稍微放鬆一下。字母哥今天也點了一份特大號餐點來滿足口腹之慾。

Antetokounmpo在今年季後賽出賽21場，場均得到可以30.2分、12.8籃板和5.1助攻。

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