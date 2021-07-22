韓國日增1842例再創新高！首都圈4級警戒恐被迫延長
韓國中央防疫對策本部22日通報，截至當天0時，又新增1842例新冠確診，其中本土社區感染有1533例、境外輸入性病例則有309例。由於第4波大流行仍在韓國境內蔓延，政府考慮延長首都圈正在實行的4級警戒，同時加強非首都圈的防疫措施。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-22 10:35:44
綜合《韓聯社》等外媒報導，22日新增1842例，是韓國自去年1月20日報告首例確診以來，首次出現日增確診逾1800例的情況。1842例當中，有1533例的本土社區感染，其中首都圈就占987例(64.4%)，非首都圈則有546例(35.6%)。
雖然本土病例比昨日少，但近期韓國的本土確診數都在1500人左右，而且非首都圈的數字有攀升趨勢，顯示變種病毒正在韓國全境持續蔓延。
境外輸入部分，309起病例中，包含日前返航的海軍清海部隊第34批赴亞丁灣護航編隊的270例，據悉該艦上有9成的人都被感染。
報導指出，首都圈的最高第4級警戒原訂25日解除，但現在看來恐怕無法如期解封，而非首都圈也將採取更嚴厲的防疫措施，防止病毒繼續擴散。
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