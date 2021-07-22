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傳松山CITYLINK有員工確診　北市衛生局證實

▲傳松山CITYLINK有員工確診，北市衛生局稍早證實。（圖/翻攝CITYLINK松山壹號店臉書）
▲傳松山CITYLINK有員工確診，北市衛生局稍早證實。（圖/翻攝CITYLINK松山壹號店臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-22 10:41:09

目前中央政策採取逐步解封，13日微解封後陸續傳出百貨、影城確診消息，CITYLINK松山壹號店傳出有員工確診新冠肺炎，在臉書公告1樓、2樓自主停業1天，3樓則自主停業3天，進行內部清消﹔稍早北市衛生局證實，CITYLINK松山壹號店的3樓有無印良品員工確診，目前匡列確診者中。

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CITYLINK松山壹號店昨在官方臉書公告，為配合政府防疫措施，今（22）日1至2樓商場停業一天、3樓自22日至24日停業三天並進行內部清消，為員工及顧客的安全把關，停業期間將進行完善清潔消毒措施，造成不便，敬請見諒。

北市衛生局表示，CITYLINK松山壹號店員工確診為桃園市確診個案，案號為15609，該個案是案15504接觸者，目前已請店長協助接觸者員工造冊，安排今天上午10點疾管科及健康服務中心將至現場實地勘察，後續將進行接觸者匡列及安排精準採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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