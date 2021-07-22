水庫洩洪未發預警！鄭州遭水灌　民眾質疑：恐是人禍

中國河南省近來連日暴雨，引發山崩、洪災，省會鄭州市區「泡」在水裡，地鐵站也遭倒灌，列車、隧道積水現象嚴重，水位高度及肩，一度超過500名民眾受困。有民眾質疑，當局決定鄭州常莊水庫緊急洩洪時，未提前進行告知，讓民眾進行疏散，人禍很有可能是這次災害的主因。





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河南省自17日以來連日出現罕見特大暴雨，河南省水利廳21日將水旱災害防禦應急響應提升至最高級「I級」，並指出從18日至今已達854毫米，尖崗818毫米、寺溝756mm，「重現期均超5000年一遇」。持續多日的暴雨夾雜洪水，更讓省會鄭州市低窪地區變成了澤國，20日傍晚鄭州地鐵5號線多條地鐵隧道遭到洪水倒灌，一度500多名乘客受困列車當中。官方數據稱，暴雨目前已經造成至少25人死亡，其中大多數是在地鐵當中的罹難者。





鄭州官方防災服務台「鄭州發布」21日凌晨1時在微博上表示，由於鄭州遭遇歷史上持續最大強降雨，且上游水量大，鄭州常莊水庫防汛形勢極其嚴峻。7月20日上午10時30分開始向下游洩洪，截至21時34分，常莊水庫時水位130.54公尺，超汛限水位3.05公尺，距離當天最高水位已下降70公分。





▲鄭州官方防災服務台「鄭州發布」21日凌晨1時才在微博上表示，常莊水庫於20日上午洩洪。（圖／翻攝自微博）

《自由亞洲電台》報導指出，許多民眾質疑為何當局上午洩洪，深夜才發出通報。鄭州居民王小姐指出，當局未在洩洪前發出預警，地鐵服務始終如常運作才導致人員傷亡。王小姐表示「20日傍晚5、6點的時候，一下水勢增大，這是有點奇怪的。如果之前雨下得一直這麼大，水位是一個緩慢上升過程，他不可能一個小時忽然那麼厲害。很多人沒有準備，連地鐵都沒有停運」。





還有鄭州民眾實拍市中心20日中午的情況，短短半小時內，整條馬路突然遭到洪水淹沒，證明洪水不是由下了多日的暴雨造成，而是因為受到突如其來的洪水侵襲。





鄭州當局20日晚上8時左右發文表示，地鐵5號線海灘寺站到沙口路站隧道內在傍晚6時前有列車停駛，但其中卻隻字未提有乘客受困死亡。1個半小時後，才發文稱8時35分，被困地鐵5號線車廂內的小佩已經獲救。讓眾多民眾對於官方「擠牙膏式」發布災情感到憤怒，質問政府為何說話遮遮掩掩。





時事評論人員唐先生批評當地政府，從水庫洩洪時間到民眾被水淹，政府一直在試圖隱瞞。唐先生表示，政府應該很早就知道有暴雨，為什麼不讓公共交通停運，也不早做沙袋防汛，指責官員怕丟了烏紗帽，開始隱瞞數字以及受災情況。





目前鄭州仍有部分地區停電、斷網或斷水。暴雨也導致鄭州以及周邊鞏義市等區域電力和通訊中斷，數千班次列車停駛，航班取消，滯留數萬人。《新華社》報導指出，截至目前，當地已經避險轉移約10萬人。有媒體指出，河南至少31座大、中型水庫水位超過警戒線。根據了解，常莊水庫距離鄭州市中心僅約6公里。



