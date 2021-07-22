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租屋紓困！國民黨籲政府發緊急租金補貼

▲國民黨革實院長羅智強今召開記者會，盼政府發放緊急發放緊急租金補貼，助弱勢度過難關。（圖／取自羅智強臉書直播）
▲國民黨革實院長羅智強今召開記者會，盼政府發放緊急發放緊急租金補貼，助弱勢度過難關。（圖／取自羅智強臉書直播）

記者余祥／台北報導

2021-07-22 10:48:29｜2021-07-22 10:48:40

針對政府疫情紓困忽略經濟弱勢租屋民眾，中國國民黨今(22)日召開「租屋紓困、即刻救援」記者會，呼籲政府應即刻提供「緊急租金補貼」和採取因應措施，以幫助經濟弱勢者走出疫情難關。

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國民黨由革實院院長羅智強、立法委員林思銘、青年部主任陳冠安共同出席記者會，並邀請到崔媽媽基金會執行長呂秉怡來針對受疫情影響的租屋族進行報告。

國民黨表示，今年這波疫情爆發後，嚴重影響國人經濟生計，不僅5月失業率創下新高的4.11%、租金指數更是再創新高，連續上漲122個月，讓百萬租屋族在面對承重租金壓力的同時，又可能因經濟突發狀況而雪上加霜。然而目前政府規劃的租屋補助，不僅要到8月才能開始申請，款項更要到明年1月才開始入帳，完全無法因應當前的紓困狀況，不只是遠水救不了近火，更是不知民間疾苦。

國民黨指出，政府雖然聲稱有租金補貼政策，然而考量到台灣嚴重的「租屋黑市」現象，許多有需求的民眾，尤其是社會歷練比較不足的青年朋友，根本是看得到吃不到，一旦申請補貼，房租就隨之上漲。

國民黨認為，政府推出的政策要真能解決問題，而不是只是拿來虛應卸責，內宣自己有做事，但幫助不到民眾。青年部主任陳冠安說，根據青年部在5月份針對青年族群的網路問卷調查，顯示即使有近7成的人覺得租金負擔過重，6成6知道政府有租金補貼，但卻只有不到1成的人有申請，顯示政策不是有推就好，而是要真能幫助到需要的民眾才行。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，雖然內政部表示針對受疫情影響而減少收入或無收入者，申請租金補貼可獲評點加分，但一方面補貼要到明年一月才開始發放，緩不濟急，另也有「房東拒絕」與「非合法住宅資格不符」等租屋黑市現實，許多弱勢階層無法申請租屋補貼，評點加分對他們毫無意義，應採「緊急租金補貼」的紓困方案，才是最快且有效的因應之道。

國民黨建議，政府應在巢運的「緊急租金補貼」政策基礎之上，再參考歐美國家的租屋紓困政策，從「避免房東驅離房客」以及「強化房客支付能力」兩大面向著手。尤其針對弱勢族群因疫情影響無法繳納自住房租者，考量到其居住與生存權，政府應適度介入，呼籲房東不要逕自驅離。

國民黨表示，由於許多房東同時也可能是疫情影響的經濟受害者，因此政府有責任營造雙贏局面，而不是增加房東房客的社會對立，所以在房客申請政府介入之後，政府應即刻發放補助，並提供「租屋紓困貸款」，比照勞工紓困貸款，給予優惠利率與利息補貼，如此一來，不只能讓房客免於被驅離，房東也能收到租金，並且一定程度避免租屋黑市的問題。


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