租屋紓困！國民黨籲政府發緊急租金補貼

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國民黨表示，今年這波疫情爆發後，嚴重影響國人經濟生計，不僅5月失業率創下新高的4.11%、租金指數更是再創新高，連續上漲122個月，讓百萬租屋族在面對承重租金壓力的同時，又可能因經濟突發狀況而雪上加霜。然而目前政府規劃的租屋補助，不僅要到8月才能開始申請，款項更要到明年1月才開始入帳，完全無法因應當前的紓困狀況，不只是遠水救不了近火，更是不知民間疾苦。
國民黨指出，政府雖然聲稱有租金補貼政策，然而考量到台灣嚴重的「租屋黑市」現象，許多有需求的民眾，尤其是社會歷練比較不足的青年朋友，根本是看得到吃不到，一旦申請補貼，房租就隨之上漲。
國民黨認為，政府推出的政策要真能解決問題，而不是只是拿來虛應卸責，內宣自己有做事，但幫助不到民眾。青年部主任陳冠安說，根據青年部在5月份針對青年族群的網路問卷調查，顯示即使有近7成的人覺得租金負擔過重，6成6知道政府有租金補貼，但卻只有不到1成的人有申請，顯示政策不是有推就好，而是要真能幫助到需要的民眾才行。
崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，雖然內政部表示針對受疫情影響而減少收入或無收入者，申請租金補貼可獲評點加分，但一方面補貼要到明年一月才開始發放，緩不濟急，另也有「房東拒絕」與「非合法住宅資格不符」等租屋黑市現實，許多弱勢階層無法申請租屋補貼，評點加分對他們毫無意義，應採「緊急租金補貼」的紓困方案，才是最快且有效的因應之道。
國民黨建議，政府應在巢運的「緊急租金補貼」政策基礎之上，再參考歐美國家的租屋紓困政策，從「避免房東驅離房客」以及「強化房客支付能力」兩大面向著手。尤其針對弱勢族群因疫情影響無法繳納自住房租者，考量到其居住與生存權，政府應適度介入，呼籲房東不要逕自驅離。
國民黨表示，由於許多房東同時也可能是疫情影響的經濟受害者，因此政府有責任營造雙贏局面，而不是增加房東房客的社會對立，所以在房客申請政府介入之後，政府應即刻發放補助，並提供「租屋紓困貸款」，比照勞工紓困貸款，給予優惠利率與利息補貼，如此一來，不只能讓房客免於被驅離，房東也能收到租金，並且一定程度避免租屋黑市的問題。