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百貨救業績點數放大20倍、送千元券　還幫員工投保疫苗險

▲新光三越會員只要打開APP立即獲得1000元酬賓券，希望藉此衝高線上線下買氣。（圖／NOWnews資料照）
▲新光三越會員只要打開APP立即獲得1000元酬賓券，希望藉此衝高線上線下買氣。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-07-22 11:07:34

今（2021）年5月中疫情爆發以來，百貨業者業績直直落，為求生存線上線下聯合促銷希望引爆買氣。像是新光三越會員只要打開APP立即獲得1000元酬賓券，吸引會員夏換季5折起。另外新光三越也決定幫所有員工與專櫃同仁，共22,000名員工投保疫苗險，希望員工夥伴安心工作。至於環球購物中心則推出扣APP會員點數可換微解FUN券，相當於點數價值放大超過20倍。

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新光三越指出，5月中疫情爆發以來，業績僅剩3至4成，為了吸引買氣日前推出「超級會員禮賓週」，會員只要打開新光三越APP立即獲得1000元酬賓券，強調直接折抵消費的規格超越週年慶等級，也吸引會員紛紛回流。

新光三越指出，搭配酬賓券最高現省10%購物金，使活動首週假日，線下業績、來客數回流逾2成，並以男女童服飾、休閒運動、女鞋女包夏換季商品，以及名品、設計師品牌早秋新品表現最好，相關業種業績皆翻倍成長。至於線上skm online（至7/28）同步推出會員酬賓回饋，全站最高10%回饋，強力帶動首三日業績及交易筆數皆較上週大幅成長3倍。

此外，為響應政府施打疫苗政策，鼓勵同仁踴躍施打疫苗，集團也決定幫新光三越百貨全台15家分店、以及子公司（新光三越文教基金會、新光影城、法雅客、[i]Store、草衙道），在新光三越百貨場域內工作的所有員工、專櫃同仁、警衛、清潔人員等，共超過22,000名員工投保疫苗險，以讓辛苦堅守崗位的員工夥伴得以安心工作，也打造讓消費者放心的購物環境。

至於另一家連鎖百貨也祭出「微解FUN券‧點數放大20倍」活動，全台七店至7月26日APP會員只要扣30點，即可立即兌換微解FUN券二選一「百貨指定專門店電子抵用券200元」或「餐飲指定專門店電子抵用券200元」，相當於點數價值放大超過20倍，為歷年最高點數價值放大活動，消費滿額即可使用。

根據Global Mall觀察，日前微解封加上適逢暑假，消費者到百貨商場選購多以戶外用品、運動服飾為主，帶動業績成長3成。因此賣場除了微解FUN券的大回饋，也因應戶外出遊及東奧話題再推7月28日前戶外用品、運動服飾優惠6折起。同時也推出各餐廳品牌優惠美食，如南港車站推日式海鮮炸物、大阪燒快閃至8月1日，無論是帝王蟹棒、廣島炸牡蠣、鮮蝦起司棒、花枝蝦仁天婦羅或是唐揚雞，單份推薦價 120元起，最適合搭配清涼飲品看比賽。

業者表示，自疫情升級以來，不少民眾選擇用各國美食看轉播環遊世界，旗下百貨也集結上百個品牌推出超過200款便當，從清爽開胃的泰式、日式到重口味的美式、韓式及中式，銷量成長超過兩成，其中板橋車站每日熱賣便當更達近1,500個。至於外帶異國料理也有，大多外帶打7折上下，其中乾杯列車燒肉便當推薦價180元、新北中和BELLINI Pasta Pasta「雙人牛排套餐」推薦價1,580元。

而時序即將進入父親節，遠東SOGO百貨台北店將於今日起至8月8日推出優惠活動，只要下載SOGO APP會員，可獨享樂FUN券1,400元電子折價券，SOGO APP會員即享指定業種單筆3,000元，立即使用200元電子折價券，單筆5,000元送400元電子折價券，標榜回饋最高單筆滿19,000元。此外，8月3至8月8日父親節特別回饋，指定業種單日累計消費滿2萬元贈1,200元、滿5萬元贈3千元電子抵用券。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

 
 

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