高端疫苗通過EUA　柯文哲：台灣偉大到可以當世界第一？

中央防疫指揮中心日前宣布高端疫苗通過EUA（緊急使用授權），允許以專案形式製造並且供給緊急使用，不過因為高端疫苗至今未通過三期試驗，也引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲接受媒體人黃光芹專訪時，就相當看衰高端疫苗，直呼「台灣竟然是全世界最棒的，連美國都做不出來，你要跟我講這種話是不是？」





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針對高端疫苗通過EUA一事，柯文哲表示自己身為一個醫生及科學家，政府很多的說法常常沒辦法說服他。柯文哲強調，政府日前說AZ跟莫德納疫苗之前也是透過EUA緊急生產，但那是歐美國家疫情緊繃，且疫苗數量不足的情況下才透過EUA，但現在全世界有7支WHO認證的疫苗，為什麼台灣都拿不到？台灣的狀況真的有嚴重到非使用EUA不可嗎？





柯文哲更直言，高端疫苗採取的是蛋白質次單位的技術，全世界目前只有台灣以及美國Novavax在研發，「請問Novavax拿到EUA了嗎？竟然我們台灣如此地偉大，我們居然做出了全世界第一個EUA？」柯文哲語帶酸意表示，執政黨要說服他台灣是全世界最厲害的，美國都還沒做到，台灣先做到了，「你要跟我講這種話是不是？」



