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高端疫苗通過EUA　柯文哲：台灣偉大到可以當世界第一？

▲台北市長柯文哲日前接受專訪時，針對高端疫苗通過EUA一事，反問「台灣偉大到可以當世界第一？」（資料照／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲日前接受專訪時，針對高端疫苗通過EUA一事，反問「台灣偉大到可以當世界第一？」（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-22 11:15:32｜2021-07-22 11:24:09

中央防疫指揮中心日前宣布高端疫苗通過EUA（緊急使用授權），允許以專案形式製造並且供給緊急使用，不過因為高端疫苗至今未通過三期試驗，也引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲接受媒體人黃光芹專訪時，就相當看衰高端疫苗，直呼「台灣竟然是全世界最棒的，連美國都做不出來，你要跟我講這種話是不是？」

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針對高端疫苗通過EUA一事，柯文哲表示自己身為一個醫生及科學家，政府很多的說法常常沒辦法說服他。柯文哲強調，政府日前說AZ跟莫德納疫苗之前也是透過EUA緊急生產，但那是歐美國家疫情緊繃，且疫苗數量不足的情況下才透過EUA，但現在全世界有7支WHO認證的疫苗，為什麼台灣都拿不到？台灣的狀況真的有嚴重到非使用EUA不可嗎？

柯文哲更直言，高端疫苗採取的是蛋白質次單位的技術，全世界目前只有台灣以及美國Novavax在研發，「請問Novavax拿到EUA了嗎？竟然我們台灣如此地偉大，我們居然做出了全世界第一個EUA？」柯文哲語帶酸意表示，執政黨要說服他台灣是全世界最厲害的，美國都還沒做到，台灣先做到了，「你要跟我講這種話是不是？」

▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
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69.57%30.43%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
14.94%85.06%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.93%19.07%
2021-07-20-2021-07-22
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