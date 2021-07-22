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不只鄭州！河南新鄉暴雨47萬人受災　全市一級應急響應

▲中國河南省近日暴雨，鄭州、新鄉、安陽都傳出嚴重災情。（圖／翻攝自央視）
▲中國河南省近日暴雨，鄭州、新鄉、安陽都傳出嚴重災情。（圖／翻攝自央視）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-22 11:18:30

中國河南省近日暴雨，除了省會鄭州嚴重受災，其他城市也都傳出災情。河南新鄉市政府警告，7月17日8時至22日6時，新鄉出現特大暴雨，小時雨強和累計降雨量均超過當地有觀測記錄以來的歷史極值，呼籲市民做好防災準備，非必要盡量避免外出。

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綜合陸媒報導，河南省新鄉市防汛抗旱指揮部22日表示，當地遭遇有氣象記錄以來的最強極端降水過程，全市共有7座中型水庫溢流，共造成輝縣市、衛輝市、長垣市、獲嘉縣、原陽縣、封丘縣58個鄉鎮受災，受災人口已達47萬餘人，農作物受災面積5.5萬餘公頃。

災情發生後，新鄉市委、市政府啟動Ⅰ級應急響應，並於22日公告，呼籲市民非必要盡量不外出，也強調全市生活物資儲備充足，當局正在全力組織搶修電力設施、抽排路面積水，請民眾不必恐慌。

22日上午，河南省氣象台繼續發布暴雨紅色預警：安陽、鶴壁、新鄉3市部分地區降水量已達50毫米以上，預計未來數小時，安陽、鶴壁、新鄉、焦作、平頂山5市降水將持續，累計降水量將達100毫米以上。安陽市防汛抗旱指揮部22日也發布緊急公告，宣布所有公共汽車停運，事業單位除必要的搶險救災人員和值班人員以外，全部居家辦公；地下商場、停車場人員也全部撤離，確保安全。

 

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